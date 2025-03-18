跟Andy領相同薪資！網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：你很強欸

▲家寧的聲明稿引起討論。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

記者曾筠淇／綜合報導

理鴻法律事務所稍早代張家寧發布聲明，強調和Andy老師都是按月領取相同薪資和獎金，完全不知道實際收益情況。不過，有不少網友卻根本不相信這個說法，質疑如果都是領5萬5000元的話，怎麼有辦法一直出國、買精品呢？

聲明稿指出，眾量級頻道由張家寧、王崇睿（Andy）於2016年創立，隨著頻道業務增加，為了專注內容創作，因此於2018年時與曾淑惠女士共同成立「群海娛樂股份有限公司」，並委由曾女士擔任董事長，「本人與Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金」。

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聲明稿寫道，雖然他們同為董事，但都沒有實際參與公司營運，所以不了解實際收益狀況，「本人曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應」。

由於事件涉及家人、前伴侶，所以家寧深感煎熬，未能在第一時間出面回應，對於各界批評和指教，她都虛心接受，「本人去年創立之『秘月期POPOO』YouTube頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益，皆與群海公司無涉，謹併予說明」。

只是聲明一出，不少網友都在家寧的臉書底下表示，「領5.5萬天天開跑車吃大餐買名牌？可是錢還是在你張家人手上啊」、「領5.5萬吃大餐、出國玩，你很強欸」、「領一樣的薪水，但是媽媽會給我零用錢唷」、「領一樣的薪水，媽媽給你多少零用錢？可以買那麼多名牌？一直強調兩個人共同經營領一樣的薪水？那你們的生活為什麼差那麼多」。

還有網友提到，家寧前幾天陸續將IG的貼文典藏或移除，「所以才要把包包照都刪掉啊」、「現在知道為什麼家寧要刪光精品文了吧」、「事情發生開始就在刪了」。

另外，Dcard上也有不少網友直呼，「原來是理財大師，月領5萬5也能過奢華的生活」、「都拿一樣的薪水但她可以去杜拜看周杰倫」、「我有個朋友在家裡上班每個月領爸媽給的薪水。但是，她爸給她一張卡，所以薪水5萬也能過得很奢華」。