不只家寧！理鴻法律事務所「還接這1案」　網翻出：怎麼都敢接

▲台灣雷伊漢勒世界公民中心、家寧找的是同個法律事務所。（合成圖／翻攝自Facebook／台灣雷伊漢勒世界公民中心、理鴻法律事務所 KAL Attorneys at Law）

記者曾筠淇／綜合報導

Andy日前發布影片控訴，家寧一家人奪走經營10年的頻道，時隔多日，理鴻法律事務所代張家寧發布聲明。只是不少網友卻湧入律師事務所的Google評論區，刷1星嘲諷，其中還有人留意到，近期陷入爭議的台灣雷伊漢勒世界公民中心，也是找理鴻法律事務所。

「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」爆爭議，除了善款流向被質疑，執行長裘振宇也被指控惡意解雇被害人、包庇性侵犯，引起外界不滿。

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台灣雷伊漢勒世界公民中心在2月20日，透過臉書粉專發布聲明稿，說明近期爭議，也強調對於抹黑、造謠的手段，已委請律師事務所協助蒐證並依法提告。而該中心找的律師事務所，正是理鴻法律事務所。

不少網友稍早得知家寧找的事務所是「理鴻法律事務所」後，紛紛湧入Google評論區刷1星，並留言「哇！開眼界了，這種案件貴公司也敢接？厲害厲害，看來貴公司滿缺業績的」、「這種錢你都賺」、「專業喔，打一場逆風局」、「別人不敢理鴻敢，希望這世上的人都能善良，不要為了眼前的利益被蒙蔽了雙眼」、「恭喜上榜熱搜，錢給到位沒有什麼辦不到的，你們厲害」。

如今就有網友挖出台灣雷伊漢勒世界公民中心發布的聲明稿，留言寫下「又是理鴻，真是會挑案件呢」、「怎麼理鴻都敢接這種案子」。面對網友質疑、嘲諷，截稿前理鴻法律事務所未回應。