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家寧委屈喊1句「想跟Andy站同一陣線」　網秒戳痛點笑了：好可悲

▲家寧。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）

▲家寧。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber家寧今（18）日首度透過律師發正式聲明，強調自己並未掌管財務，多年來亦不曾參與公司經營，更試圖將自己與Andy放在同一陣線。對此，大多數網友都不買單，更有人犀利表示，「笑死誰啊？什麼都沒付出，張家卻佔股75%？」

網友看完家寧的聲明後，在Dcard發文直呼「撇得那麼乾淨真的有夠可悲，片不是妳拍的，片也不是妳剪的，企劃更不妳想的，現在再來聲明公司經營她都沒碰沒接觸，笑死誰啊？那不就是什麼都沒付出，張家卻佔股75%？」

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而對於家寧稱，自群海公司成立以來，她與Andy皆按月領取相同薪資及獎金，原PO更不禁吐槽，「還一樣薪水勒，是當大家眼瞎，沒看到妳的精品包喔？」

▲▼Andy與家寧分手後，有許多影片都是在套房內拍攝，例如套房養雞、套房貼暖暖包、套房浴室貼滿鏡子等等。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

▲Andy與家寧分手後，有許多影片都是在套房內拍攝。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

對此，網友們紛紛回應，「把安迪踢出董事會，妳人不是在旁邊？」「想這麼久才擠出這點東西，無腦骯髒家族」、「我也沒拿到應有的薪資，但回家媽媽會給我零用錢呦」、「薪水5萬，零用金10萬XDDDD」。

張家寧最新聲明，如下

一、 YouTube 頻道『眾量級 CROWD』(下稱『眾量級頻道』)為本人與 王崇睿先生(Andy 老師)於 2016 年共同創立，因頻道業務與日俱 增，為了專注於內容創作，二人於 2018 年時與曾淑惠女士共同成立 『群海娛樂股份有限公司』(下稱『群海公司』)，並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及Andy老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與 Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

二、 本人與 Andy 老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請 求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於Andy老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

三、 由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明，絕不逃避。

四、 對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教，本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期 POPOO』YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益，皆與群海公司無涉，謹併予說明。」

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