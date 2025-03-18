主持玉山論壇晚宴　林佳龍：堅守民主、以信賴科技貢獻印太與全球

▲外交部長林佳龍。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

外交部長林佳龍昨（17 日）晚間主持第八屆「玉山論壇」晚宴，宴請來台與會的各國貴賓，感謝他們以行動展現對台灣民主最堅強的支持。林佳龍強調，面對全球地緣政治變化及數位淨零雙軸轉型的趨勢，「相信玉山論壇是最好的對話平台」如同站在玉山上，不僅讓台灣展望未來，也讓世界看見台灣。

林佳龍表示，玉山論壇已邁入第八年，總統賴清德於論壇致詞時，勉勵玉山論壇肩負傳承與轉型使命，不僅要深化民主夥伴交流，也要共創區域穩定與全球繁榮。基於此，今年論壇以「新南向＋台灣、印太與新世界」為主題，不僅延續過去打下的堅實基礎，展現新南向政策的豐碩成果，更期待進一步提升論壇視野與格局。

林佳龍表示，近年來，AI 科技發展加速「數位淨零雙軸轉型」的實現，加上全球產業積極重組「非紅供應鏈」，在這樣的背景下，台灣因為堅守民主與自由，在國際上累積的聲譽，轉而成為民主國家對台灣科技的「信賴」，特別在半導體製造、資通訊與 AI 科技領域的重要性與日俱增，也進一步提升台灣國際地位。

林佳龍強調，台灣有意願、也有能力與新南向、印太乃至全球國家合作，貢獻技術與經驗，攜手民主國家打造「乾淨網路」與「非紅供應鏈」，並善用當地的資本、人才與技術推動產業的「Taiwan + N」模式，以強化全球經濟韌性，應對極權國家在虛擬網路空間與實體物理空間的擴張挑戰。

最後，林佳龍提到，本屆論壇邀請來自印太與歐洲的專家，共同探討智慧醫療、智慧交通等各種智慧解決方案，以及晶片供應鏈韌性等議題，為台灣、印太乃至全球勾勒嶄新願景，並具體呈現台灣以信賴為基礎的科技發展，能為全球和平、繁榮所做出的巨大貢獻。