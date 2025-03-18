「罷免葉元之」二階開跑10天　板橋大刪元曝「已收1萬107份連署書」

▲立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，目前共有35位藍委一階連署過關，罷團紛紛啟動二階連署作業，葉元之更被鎖定為頭號目標，而罷團「板橋大刪元」於3月8日二階連署開跑至今（18日），僅10天時間收集到了1萬107份連署書，已完成安全目標4萬份的25.3 %進度，領銜人史書華更喊出，有機會達成二階段就簽到達罷免票數的5萬8000份。

葉元之從大罷免浪潮初期就已遭到罷團鎖定，後續爆出多項爭議，從年初審查總預算機密部分，用手機開直播遭綠營砲轟；再到近日出現施壓員警、慣老闆霸凌員工、助理過世不聞不問等多項指控，雖然葉元之多次親上火線澄清絕非事實，更揚言提告，但依舊引起各界議論。

而罷免葉元之團體「板橋大刪元」在2月28日一階連署通過後，緊接著在3月8日公布12處固定連署站點，啟動第二階段連署作業，依法定規定必須在60天內收集2萬3313份最低門檻才能達標，但因後續有大量整理作業，也可能被通知補件，故罷團喊話40天收集4萬份的安全目標。

今（18日）透過罷團「板橋大刪元」公布的罷免進度查詢，可看到3月8日至今10天時間，連署進度已達到1萬107份，為安全目標的25.3%。另外，根據估算，若連署成功達標進到投票階段，罷免葉元之票數門檻需達5萬8281票。

「板橋大刪元」領銜人史書華也發文表示，望周知目前板橋東葉元之的連署書已經破萬，但是距離目標還有三萬份，有機會達成二階段就簽到可以罷免票數5萬8000份，請大家告訴大家。

▼罷免葉元之「板橋大刪元」目前連署進度。（圖／翻攝罷團）

▼罷免葉元之「板橋大刪元」團體公布固定站點。（圖／翻攝罷團）