王鴻薇聲援亞亞「武統說」　綠：在乎言論自由為何不聲援富察？

▲民進黨「聲援武統中配 不挺富察？國民黨不反共 數典忘祖！」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

八旗文化總編輯「富察」李延賀，日前被中國當成重大危害國家安全案件「秘密起訴」求處重刑，國台辦證實依「煽動分裂國家罪」處刑。對此，民進黨今（18日）指出，富察來台多年取得台灣的身分證，僅因出版違背中共史觀意識型態之書籍，就被關押、起訴。對照同樣來自中國的亞亞，在直播、社群媒體上發表武統台灣，移民署依法註銷其居留權，限時離境，並非限制其人身安全，卻獲國民黨的王鴻薇、趙少康立刻聲援，如果在乎言論自由的價值，為何不聲援富察？

民進黨今由發言人吳崢、韓瑩召開記者會，吳崢指出，上周賴清德召開國安會議後，就中國滲透台灣國安威脅，採取17項強化國安的措施，對於捍衛國家安全及民主自由，國人都給予高度肯定，卻只有看到國民黨對此諸多的批評，過去國民黨要求台灣人民要反共要保密防諜，何以如今當台灣面對共產黨各項滲透作為，國民黨卻跳出來大力反對？凸顯國民黨就是徹底「雙標」。

韓瑩表示，富察已遭中國國安單位拘捕兩年，先前國台辦指出富察犯「煽動分裂國家罪」一案，已依法公開審理，在2025年2月17日一審公開宣判，不論在台灣或中國都未能從公開的網站或管道接收任何相關資訊，例如判刑刑度、雙方的陳述，大眾是無從得知，此種所謂中國的「公開宣判」根本就是黑箱，就是未審先判。

韓瑩說，富察來台多年取得台灣的身分證，他於2023年回到上海，辦理註銷中國戶籍之時，便遭中共祕密拘捕，富察遭指控從事危害國家安全罪嫌，但事實上，富察遭判刑理由，僅因出版違背中共史觀意識型態之書籍，就被關押、起訴。

韓瑩質疑，對照同樣來自中國的亞亞，在直播、社群媒體上發表武統台灣等主張暴力行徑言論，認定中國才是自己的國家，移民署面對發表鼓吹暴力之言論，依法註銷其居留權，限時離境，並非隨意拘留，限制其人身安全，但可看到，國民黨的王鴻薇、趙少康立刻聲援，認為鼓吹武力統一，是她的「言論自由」，如果在乎言論自由的價值，為何不聲援在中因出版書籍而遭判刑的富察呢？

韓瑩說，根據統計，台灣已接獲通報共計71人，在中國失去聯繫或人身自由遭限制，其中6人失聯、13人遭留置盤查、52人遭拘禁關押，如李明哲、蔡金樹、李孟居、楊智淵和富察等，甚至一貫道道親至中國進行宗教交流，如今都被拘捕，此些案例一再證明，中國一面說交流互惠，一面卻限制台灣人到中國的人身安全。

吳崢說，近日移民署展現強硬態度，針對宣揚武統、在台灣鼓吹戰爭的網紅予以驅逐，卻看到國民黨群起聲援，宣稱捍衛武統言論，但若要論言論自由，身為台灣公民的富察，在台灣從事出版文化業的工作，只因歷史史觀與中共不同，回到中國就被以煽動國家分裂罪名逮補，這才是真正的文字獄、迫害言論自由，為何國民黨對此視而不見？

吳崢又說，國民黨立委宣稱要保護言論自由而聲援鼓吹戰爭的網紅亞亞時，何以至今未見替富察說過一句話？為何國民黨不願譴責中共迫害人權？可見國民黨口中的自由與人權都是假的，只有親中、舔共才是真的。

吳崢表示，昨日的玉山論壇上，AIT的谷立言處長明確指出，賴清德打擊中國長期以來的間諜和影響力行動所提出的倡議，能進一步提升美國與台灣合作的能力；丹麥前總理提及，印太區域的和平對世界至關重要，千萬不能夠對獨裁者送出軟弱的訊息；斯洛維尼亞的前總理楊薩也提醒，台灣數十年來，辛苦贏得的民主繁榮，正遭到中國針對媒體、文化機構、NGO等對象的滲透，必須提高警覺。

吳崢指出，非常清晰的事實是，國際社會對於賴清德強化國安反滲透的作為，均給予高度肯定。朱立倫還批評賴總統將中國定位為境外敵對勢力，是把台灣帶向準戰爭。但是當年前中國駐法大使盧沙野公然將兩岸關係定位為中國內戰，甚至批評台灣是判亂政權，從未見朱立倫說一句話。何以朱立倫對中國的態度比起小貓咪更溫柔更乖巧，但對維護中華民國國家安全的總統卻一再批評。