中華郵政清查陸籍！要求2.4萬員工簽具結書　官方：僅是宣導

▲中華郵政要求員工簽署未在中國大陸設籍等具結書。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

近來傳出不少台人已領中國籍身分證，依規國人不得在大陸設籍，否則將註銷台灣身分證。配合中央政府政策，中華郵政3月11日起對內部2.4萬名員工全面調查，要求簽署「未在大陸設籍」具結書。據悉，目前有部分員工拒絕簽署，中華郵政表示，該具結書僅是宣導，不會有不利處分或監控。

網紅八炯等人日前指稱目前有20萬名台灣民眾拿到大陸身分證，陸委會對其說法存疑，不過相關單位已進行相關調查，陸委會也重申國人若設籍大陸，將被註銷台灣身分證，近來陸委會、銓敘部、行政院人事總處也要求各單位進行宣導和了解情況。

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有郵局員工透露，近日被要求簽署「未在中國大陸設籍、領用身分證、居住證」等具結書，中華郵政正進行內部調查，全面清查員工有無中國身分證、護照。

對此，中華郵政公司回應，根據規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用大陸護照，不然將被註銷台灣戶籍、身分證、護照，中央今年2月發文要求各單位針對員工是否在大陸設籍或定居居住宣導，因此3月11日起請各郵局對內部員工宣導，具結書僅是宣導性質，且中華郵政招考時也已規定不得具有雙重國籍，目前已收回的具結書並沒有出現設籍大陸的情況。

據了解，有郵局員工拒絕簽署「未在中國大陸設籍、領用身分證、居住證」等具結書。中華郵政表示，該具結書為宣導性質，將尊重當事人意願，不簽署僅會輔導了解情況，並不會懲處，針對具結書的簽署，不會對當事人有不利處分或監控。