立即生效！　川普撤銷「拜登兒女」特勤局維安

▲美國前總統拜登的兒子韓特、女兒艾希莉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普17日宣布，立即撤銷前總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）、女兒艾希莉（Ashley Biden）的特勤局（Secret Service）維安保護。

根據《衛報》報導，川普在Truth Social上發文指出，「韓特．拜登長期受到特勤局保護，費用全由美國納稅人買單。」他強調，韓特將不再受到特勤局的維安保護，立即生效，「同樣的，有著13名幹員（保護的）艾希莉．拜登也將從名單中剔除。」

美國聯邦法律規定，前總統及其配偶享有終身的特勤局維安保護，但對於16歲以上的直系親屬，保護措施會在總統卸任時結束，儘管川普和拜登在卸任前都曾將保護措施延長了6個月。

這並非川普第一次撤回保護措施，他在1月就撤銷了對前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前伊朗特別事務代表胡克（Brian Hook）和前國家安全顧問波頓（John Bolton）的保護措施，這是在川普第二任期開始後的72小時內做出的決定。

根據美國的慣例，除前總統及其配偶外，其他高級官員並不自動獲得持續的保護。然而，美國情報機構認為蓬佩奧、胡克和波頓面臨來自伊朗的持續威脅，這促使拜登政府為他們提供了保護，但川普決定撤回。