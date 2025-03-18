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法議員促歸還自由女神像　白宮諷：有美國「法國才不用說德文」

▲紐約自由女神,紐約自由女神像,自由女神（圖／記者董美琪攝）

▲法國在1886年贈送美國「自由女神像」以紀念《美國獨立宣言》發表一百週年。（圖／記者董美琪攝）

記者張方瑀／綜合報導

法國在1886年贈送美國「自由女神像」以紀念《美國獨立宣言》發表一百週年。如今卻有法國議員表示，法國應該收回送給美國的自由女神像，因為美國不再代表自由女神像的價值，而白宮則回嗆，「正是因為美國，法國現在才不是在講德語。」

根據《國會山報》報導，法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）16日呼籲美國將自由女神像歸還給法國，「我們要告訴那些選擇站在暴君一邊的美國人，告訴那些因為要求科學自由而解雇研究人員的美國人，『把自由女神像還給我們。』」

格魯克斯曼表示，美國現在不再代表自由女神像的價值觀，「我們是當作禮物送給你們的，但顯然你們輕視它，所以它在我們這裡（法國）會更好。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）17日在記者會上表示，美國絕對不會歸還自由女神像，「我對那位無名的低階法國政治人物的建議是，提醒他們，正是因為美國，法國現在才不是在講德語，所以他們應該非常感謝我們的國家。」

格魯克斯曼是烏克蘭在對抗俄羅斯戰爭中的公開支持者，曾強烈批評美國總統川普（Donald Trump）在俄烏戰爭方面徹底改變政策。

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