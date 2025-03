法議員促歸還自由女神像　白宮諷：有美國「法國才不用說德文」

▲法國在1886年贈送美國「自由女神像」以紀念《美國獨立宣言》發表一百週年。(圖/記者董美琪攝)



記者張方瑀/綜合報導

法國在1886年贈送美國「自由女神像」以紀念《美國獨立宣言》發表一百週年。如今卻有法國議員表示,法國應該收回送給美國的自由女神像,因為美國不再代表自由女神像的價值,而白宮則回嗆,「正是因為美國,法國現在才不是在講德語。」

根據《國會山報》報導,法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼(Raphael Glucksmann)16日呼籲美國將自由女神像歸還給法國,「我們要告訴那些選擇站在暴君一邊的美國人,告訴那些因為要求科學自由而解雇研究人員的美國人,『把自由女神像還給我們。』」

格魯克斯曼表示,美國現在不再代表自由女神像的價值觀,「我們是當作禮物送給你們的,但顯然你們輕視它,所以它在我們這裡(法國)會更好。」

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)17日在記者會上表示,美國絕對不會歸還自由女神像,「我對那位無名的低階法國政治人物的建議是,提醒他們,正是因為美國,法國現在才不是在講德語,所以他們應該非常感謝我們的國家。」

格魯克斯曼是烏克蘭在對抗俄羅斯戰爭中的公開支持者,曾強烈批評美國總統川普(Donald Trump)在俄烏戰爭方面徹底改變政策。

.@pdoocy: "Is President Trump going to send the Statue of Liberty back to France?"



.@PressSec: "Absolutely not...it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So, they should be very grateful, to our great country." pic.twitter.com/rQHFyTP7iK