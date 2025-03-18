今與普丁通話！　川普：戰爭必須立即結束

▲川普稱目前和平協議的「許多條款」已經獲得共識 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）即將在當地時間18日上午與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行通話。川普強調，目前和平協議的「許多條款」已經獲得共識，但仍有細節需要進一步協商。

根據BBC報導，美俄雙方將在通話中討論和平協議，並有望推進停火進程，而川普也在個人社群Truth Social上表示，「每週有多達2500名士兵陣亡，雙方都在承受損失，戰爭必須立即結束。」

與此同時，歐洲各國也積極呼籲俄羅斯拿出實際行動支持和平協議。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）公開讚揚烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）展現出勇氣，同意停火提案，並呼籲俄羅斯做出相同的承諾。他在X上發文，「夠了，別再有更多生命犧牲和家園破碎，戰火應該平息。」

英國外交大臣拉米（David Lammy）則在國會強調，普丁應立即接受「全面且無條件的停火」，並警告若談判無法取得進展，英國與盟友將考慮更多手段以施壓俄羅斯。

白宮則對此次通話表現出樂觀態度，新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普決心促成和平，並透露通話可能涉及烏克蘭與俄羅斯邊境的一座核電廠問題。外界推測，這座電廠可能是扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）；該電廠自2022年3月以來一直由俄軍控制，並因戰事頻發引發核災憂慮。

此外，川普先前也曾提及，停火談判中可能討論「領土問題與資源分配」，顯示和平進程或涉及更廣泛的議題。

然而，澤倫斯基批評普丁拖延戰爭進程，並直言，「這項提案本來早就可以實施了，每一天的拖延都意味著更多生命的消逝。」

對於兩國領袖通話的具體內容，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示不予置評，僅稱「我們一貫不會提前透露細節」。

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