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《衛報》民調出爐：逾7成美國人憂「川普關稅戰衝擊經濟」

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

最新民調顯示，美國民眾對總統川普（Donald Trump）推動的關稅政策感到日益憂心，儘管川普試圖淡化其影響，強調此舉將為美國帶來經濟利益。

川普14日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，「不用擔心，我們會贏得一切！」並強調關稅正「為美國帶來大量資金」。

不過根據《衛報》（The Guardian）委託哈里斯民調（Harris Poll）於3月初進行的調查，72%的美國人表示，他們對關稅政策感到擔憂。相比1月中旬的調查結果，當時僅61%的人表示關切，短短兩個月內，憂慮程度明顯上升。

自川普重返白宮以來，他已對美國主要貿易夥伴加徵關稅，包括對中國進口商品額外課徵20%關稅，並提高所有進口鋼鐵與鋁產品的關稅。此外，他還威脅下月對全球進口商品全面實施「對等關稅」，並針對加拿大和墨西哥所有進口商品徵收普遍性關稅。

商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）日前承認，這些關稅政策可能導致美國經濟衰退，但他認為「這是值得的」；然而，民調顯示，66%的美國人認為，關稅將使美國經濟需要多年才能復甦，顯示出普遍的懷疑態度。

調查也發現，對關稅與經濟的看法高度依賴政治立場。民主黨人與獨立選民普遍對經濟前景感到擔憂，而共和黨人則相對樂觀。
關稅政策憂慮度：90%的民主黨人、69%的獨立選民表示擔憂，而共和黨人僅57%認為關稅是問題。
對美國經濟衰退的擔憂：89%的民主黨人、75%的獨立選民表示憂慮，相較之下，只有65%的共和黨人擔心美國可能陷入衰退。
經濟復甦需時多年：85%的民主黨人與62%的獨立選民認為，美國經濟將需時數年才能擺脫關稅影響，而持相同看法的共和黨人僅52%。

這一現象與去年拜登（Joe Biden）執政時的民調形成強烈對比。去年5月，70%的共和黨人認為經濟正在惡化，而如今僅26%持相同觀點；但民主黨人的看法卻大幅轉變，從去年5月僅36%認為經濟惡化，飆升至目前的69%。

此外，對於針對加拿大與墨西哥的關稅政策，絕大多數共和黨人認為這是合理的，其中79%支持對墨西哥加徵關稅，75%支持對加拿大徵收關稅；然而，僅30%的民主黨人和約40%的獨立選民持相同立場。

這顯示，川普的貿易政策不僅加劇國際貿易緊張，也進一步深化美國內部的黨派對立。

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