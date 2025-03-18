美控女醫師「同情真主黨」　下令驅逐出境

▲黎巴嫩已故真主黨領袖納斯拉勒。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國當局18日表示，已於上周將一名羅德島州醫師驅逐出境，遣返黎巴嫩。美國海關與邊境保護局（CBP）在其手機刪除項目內發現「具有同情意味」的照片與影片，內容涉及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）已故領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）及武裝分子。

路透社報導，美國司法部在向波士頓聯邦法院提交的文件中指出，34歲黎巴嫩籍醫師阿拉維耶（Rasha Alawieh）持H-1B工作簽證，於波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）入境時遭拘留，隨後於上周被遣返。阿拉維耶的表親隨即提起訴訟，試圖阻止她被驅逐，但美國政府強調，遣返行動並未違反法庭命令。

根據司法部說法，阿拉維耶承認自己曾於上月返回黎巴嫩，參加真主黨領袖納斯拉勒的葬禮，並表示她從「宗教角度」支持納斯拉勒，稱其在什葉派穆斯林社群中地位崇高，而非出於政治立場。

美國與多個西方政府皆將真主黨列為恐怖組織。該組織是伊朗支持的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的一部分，其中還包括哈瑪斯（Hamas）等中東地區武裝團體。

司法部表示，CBP在審查阿拉維耶的手機後，發現其中含有納斯拉勒與伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的影像，因而決定拒絕她入境，並認為「無法確定她在美國的真實意圖」。

美國國土安全部（DHS）發言人麥克勞克林（Tricia McLaughlin）表示，「簽證是一種特權，而非權利——美化和支持殺害美國人的恐怖分子，是拒絕核發簽證的合理理由。」她強調，這項決定是出於「常識性的安全考量」。