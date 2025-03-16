說好「24hrs內」終結烏俄戰爭！　川普回應承諾跳票：我只是在諷刺

▲川普承認自己此前稱「能在24小時內結束俄烏戰爭」的說法只是在諷刺。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普近日罕見承認，他在競選期間聲稱能在「24小時內結束烏克蘭戰爭」的說法帶有諷刺意味，並非字面意義。他強調，真正的意思是他希望迅速解決戰爭，並相信自己能夠成功。

綜合外媒報導，川普過去在選舉期間，多次信誓旦旦自己一旦勝選，就會在24小時內終結俄烏戰爭。他不僅在2023年5月參加「CNN市民大會」（CNN Town Hall）中宣稱「俄羅斯人和烏克蘭人正在死亡，我希望停止這一切，我真的會做到，在24小時內」；隨後又在去年9月與時任副總統賀錦麗辯論時，強調他若當選，將在正式就職前就解決戰爭。

當時，他聲稱，「我會與一方談話，再和另一方對談，然後讓他們坐下來。」川普進一步指出，他和俄羅斯總統普丁「關係良好」，並認為普丁「真的想要」和平，因此他有信心能夠推動談判。

如今，距離川普1月20日入主白宮已過55天，俄烏戰火仍未平息。他3月14日在接受美國新聞節目「全力以赴」（Full Measure）專訪時，也被主持人艾特基森（Sharyl Attkisson）問及他過去的競選承諾是否誇大不實。對此，川普首次給出回應，承認自己「當時說這句話其實是在諷刺」，「我真正的意思是想要解決這場戰爭，而且我相信我會成功。」

目前，川普政府的特使魏科夫（Steve Witkoff）已前往莫斯科，就美方提出的臨時停火方案進行會談。此前，烏克蘭已接受了這項建議，而川普認為，停火協議可能很快就會達成，但是否能實現仍存在不確定性。

在專訪中，川普也被問及如果普丁拒絕停火，美方有何應對計劃。他表示，「這對世界來說是壞消息，因為太多人正在死亡。」川普強調，他相信普丁最終會同意停火，不過分析人士認為，儘管川普試圖調整先前的說法，但他過去關於「24小時內解決戰爭」的誇大承諾仍可能成為外界檢視其外交政策能力的關鍵議題。