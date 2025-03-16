被安全帶勒到缺氧！罕病童窒息死　踢窗求救「大人滑手機沒發現」

▲法吉被安全帶勒死時，校車助理在前排聽音樂、滑手機，未及時發現異狀。（圖／翻攝自法庭文件）

記者葉睿涵／編譯

美國紐澤西患有罕見疾病的6歲女童法吉（Farj Williams）在搭乘校車前往暑期課程時，不幸被輪椅安全帶勒死，負責照顧她的校車助理達維拉（Amanda Davila）卻因為沉迷手機、戴著耳機聽音樂，​​未能及時察覺異狀。最近，法院判處達維拉3年監禁，並要求他支付2萬美元（約新台幣65.88萬元）的賠償金。

據《每日星報》報導，這起事件發生於2023年。當時，法吉正準備搭乘校車，前往富蘭克林公園（Franklin Park）的一所學校參加暑期課程。由於法吉患有罕見的伊曼紐爾症候群（Emanuel Syndrome），行動受限，需乘坐輪椅，因此法吉的姊姊將妹妹送上車時，把妹妹安全地綁在了輪椅上。

然而，校車助理達維拉卻沒有將輪椅固定妥當，也未使用肩帶與腰帶確保法吉的安全，導致法吉在校車行經顛簸路段時從輪椅滑落，並被安全帶纏住頸部，呼吸困難。監控畫面顯示，法吉在事發期間曾劇烈掙扎、踢窗，試圖吸引達維拉的注意，但達維拉卻因為戴著耳機聽音樂，並使用手機收發34條簡訊，完全未察覺異狀。

檢方調查顯示，法吉歷經了10多分鐘的痛苦窒息，直到校車抵達學校後，達維拉才發現法吉已失去意識。儘管法吉隨即被緊急送院搶救，但她最後仍被宣告不治身亡。她的父母在法庭上憤怒控訴，表示法吉因人為疏忽，大腦缺氧近40分鐘，「她是個可愛的孩子，有著最甜美的笑聲，卻以這種方式離開我們。」

法院審理時，辯護律師為達維拉求情，稱她育有一名患有自閉症的4歲孩子，過去無犯罪紀錄，但檢方強調，她的失職導致無辜生命喪失，必須承擔法律責任。最近，法院裁定達維拉的危害兒童罪名成立，需服刑3年並支付賠償金2萬美元，至於校車公司則以500萬美元（約新台幣1.6億元）與受害家庭達成和解。