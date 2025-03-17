綠卡工程師入境遭「暴力審問 」　母痛訴遭強扒衣服、冷水沖洗

▲持有綠卡的美國公民施密特被美國移民官拘留。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

一名持有綠卡的美國新罕布夏州男子日前在波士頓洛根機場（Logan Airport）遭移民官拘留，目前仍被關押在羅德島州懷亞特（Donald W. Wyatt）拘留中心。家屬表示，他的綠卡近期剛完成續約，且無未解決的法律問題，對於他被拘留的原因感到疑惑。

48歲的施密特（Fabian Schmidt）職業為工程師，近日從盧森堡返美，卻在洛根機場被攔下，並被關押長達數小時。他的母親西尼爾（Astrid Senior）表示，施密特遭到「暴力審訊」，期間被強迫剝光衣物，接受冷水沖洗，並在寒冷環境中長時間坐在椅子上。

西尼爾進一步透露，移民官曾施壓要求施密特放棄綠卡，並在機場內將他與其他人一同關押於燈光明亮的房間，幾乎未提供水和食物，也未允許他服用治療焦慮與憂鬱的藥物。最終，他因身體不適昏倒，被送往麻州總醫院（Mass General Hospital），才發現同時感染流感。

施密特的家屬已聯繫律師及德國領事館，希望能讓他獲准保釋。他的伴侶是美國公民，擔任心臟科醫師，兩人育有一名8歲女兒。

美國海關與邊境保護局（CBP）發言人貝克漢（Hilton Beckham）回應媒體詢問時，強調「當個人有毒品相關紀錄且試圖入境時，官員將採取適當行動」，但未具體說明施密特被拘留的細節。

施密特曾於2015年因車內持有大麻而被控輕罪，隨後案件因加州法規變更而撤銷。然而，2022年他搬家後，未能收到法院通知，導致錯過相關聽證會。法律專家指出，即便是輕微的大麻持有紀錄，也可能使綠卡持有者面臨遣返風險，特別是川普政府強化移民政策後，移民局對「可驅逐罪行」的認定變得更具彈性。

根據美國《移民與國籍法》（Immigration and Nationality Act），綠卡持有者仍有權在移民法庭上為自身辯護，政府必須透過正式的驅逐程序來剝奪綠卡資格。移民律師莫里森（Curtis Morrison）指出，「只有移民法官才能撤銷綠卡，而川普政府正試圖擴大這項權力。」

美國移民律師協會（AILA）政府關係資深主任陳（Gregory Chen）則表示，近期政府的拘留案例呈現令人擔憂的趨勢，「不僅限於綠卡持有者，連簽證持有人等合法移民身份者也成為目標。」