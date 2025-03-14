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飛13小時到杜拜！女「起身上廁所」突昏倒　醫發現少做1事恐致命

▲飛機座位（圖／達志／示意圖）

▲女起身上廁所時突然昏倒。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女子搭乘13小時的長途飛機前往杜拜，在飛機航程還剩2小時左右時，她從座位起身前往廁所，沒想到起來後感覺胸部一陣劇痛，突然就失去知覺，差點因此丟了性命，後來才發現是因為長期沒動，導致嚴重血栓。

居住在多倫多的33歲女子艾蜜莉(Emily)近來在網路上分享，自己因為搭乘長途飛機時幾乎沒動，導致身體發生嚴重醫療狀況。她表示，長達13小時的航程中，飛行約10個小時後她才第一次起身要去上廁所，結果在等待廁所時突然昏倒。

艾蜜莉表示，「我感覺胸口突然一陣劇痛，咳嗽了3下，這是我最後記得的事情」，整整昏倒了5分鐘，醒來時發現自己因為跌倒，導致頭部撞傷、臉上有一大塊黑眼圈、手上有瘀青。

@alwayssingingmom

I’m now officially a pulmonary embolism awareness girlie

♬ original sound - CULTED

艾蜜莉表示，幸好當時機上有一名醫生，她在醫生和空服人員的幫助下進到商務艙休息，期間仍不停嘔吐和大量出汗，抵達杜拜後就醫發現，她因為搭機時長期沒有活動，導致嚴重肺栓塞Saddle pulmonary embolism，這種肺栓塞如果沒有及時治療，恐導致心臟衰竭和猝死，死亡率高達30%。

艾蜜莉在醫院接受長達6天的治療後，病情逐漸好轉，她事後得知，導致肺栓塞的原因除了在機上長期沒有活動，服用含雌激素避孕藥，穿著容易阻礙血液循環的壓力襪，也都會導致血栓。

艾蜜莉表示，「我差一點就死了」，所以她特別在網路分享這個故事，希望能夠幫助大眾了解血栓風險。英國NHS建議，搭乘長途飛機時，最好穿著寬鬆衣物，每30分鐘動一動、伸展一下腿和腳部為佳。

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