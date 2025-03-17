巫師隊台灣日21日登場　紀念品驚現密集中華民國國旗！網喊：水啦

▲美國NBA將在21日舉辦「巫師隊台灣日」，巫師隊特別製作布滿小型中華民國國旗圖樣的雙面漁夫帽。（圖／翻攝自FEVO官網）

記者葉睿涵／編譯

美國職籃NBA「巫師隊台灣日」將於21日在華府登場，參與球迷不僅享有購票折扣，還能獲得巫師隊官方製作的「台灣日限定版」雙面漁夫帽。最近，巫師隊台灣日的主辦方在官網秀出漁夫帽的照片，只見帽子上印有大面積的中華民國國旗，設計引發台灣網友熱議。

「巫師隊台灣日」是「台頑千禧青少年基金會」（MGY）歷經半年籌備所推動的成果。該基金會致力於促進美台主流文化交流，曾在2024年6月成功催生華盛頓國民隊「台灣日」試點活動。今年，「台灣日」的活動延伸到了NBA，促成巫師隊首度回應，展現台灣文化進一步進入美國體壇主流視野。

▲巫師隊為「台灣日」特別製作52號球衣及布滿小型中華民國國旗圖樣的雙面漁夫帽。（圖／翻攝自MGY官網）

巫師隊除了提供票價折扣給參與「台灣日」的球迷，更特別製作「台灣日限定版」雙面漁夫帽，其中一面為紅底搭配巫師隊隊徽及「華盛頓巫師隊」中文字樣，另一面則以白色為底，布滿密集排列的小型中華民國國旗圖樣，展現滿滿的「台灣味」。此外，MGY也製作了300件限量球衣，印有「台灣」字樣及代表「我愛台灣」的「52」號碼。

相關照片在網上曝光後，瞬間引起了PTT網友的熱烈討論。不少網友對巫師隊如此大膽呈現台灣元素「令人意外」，在留言區直呼「這帽子很勇哦」、「水哦」，甚至戲稱「騰訊轉播恐怕要手動切畫面了」、「這確定不會被抗議嗎？」

MGY基金會表示，未來希望持續擴大台灣日在美國體壇的影響力，並透露今年8月30日將與華盛頓國民隊合作舉辦官方「國民隊台灣日」，屆時將加入更多台灣文化表演，讓國際舞台看見台灣。