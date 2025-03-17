直擊煉獄畫面！美250被逐黑幫抵薩爾瓦多　剃頭關進「最恐怖監獄」

▲阿拉瓜火車及MS-13幫派成員被美國驅逐至薩爾瓦多「恐怖分子監禁中心」畫面曝光，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）16日證實，被美國政府強制驅逐的250多名移民已抵達薩爾瓦多，並被送往恐怖主義監禁中心（CECOT）。相關消息目前已在美國引發熱議，因為美國聯邦法官剛剛下令禁止川普政府援引《外國敵人法》進行驅逐行動。

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6 — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025

據《紐約郵報》報導，布格磊在X發布的影片顯示，載有被美國驅逐移民的班機降落薩爾瓦多後，數十名手持步槍的武裝部隊成員被派往機場停機坪負責交接，隨後這些移民被迅速押送至被譽為「世界最恐怖監獄」的恐怖主義監禁中心。進入中心後，他們被強制剃光頭髮和鬍鬚，並在點名後被押入牢房。

布格磊指出，這些被美國驅逐的移民包括238名被指控為委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的成員，以及23名國際性犯罪幫派MS-13的成員。被美國驅逐的MS-13成員此前已被薩爾瓦多通緝多時，其中包括2名MS-13的高層，還有1人是犯罪組織最高層的成員。布格磊表示，這將有助於情報蒐集，並追蹤幫派的殘餘勢力。

相關消息曝光後，瞬間在美國引發熱議，因為數小時前，美國聯邦法官波斯柏格（James Boasberg）才剛裁定，暫停川普政府援引1798年制定的《外國敵人法》（Alien Enemy Act）大規模驅逐移民，並強調此舉侵犯移民的法律權益。

然而，相關裁決被頒布時，2架載有這些幫派成員的飛機已離開美國領空，川普政府因此認定裁決不適用於這些航班，驅逐行動仍照常進行。美國國土安全部前官員霍曼（Tom Homan）對此表示讚揚，稱「在川普總統的領導下，美國每天都在變得更加安全」。

布格磊也表示，薩爾瓦多不僅會持續打擊組織犯罪，還將透過這次行動幫助美國盟友。他暗示，美方為遣返行動支付了一定費用，但金額尚未公開。美國參議員盧比歐（Marco Rubio）則感謝布格磊的「幫助與友誼」，強調2國在安全合作上的緊密關係。