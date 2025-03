直擊煉獄畫面！美250被逐黑幫抵薩爾瓦多　剃頭關進「最恐怖監獄」

▲阿拉瓜火車及MS-13幫派成員被美國驅逐至薩爾瓦多「恐怖分子監禁中心」畫面曝光,下同。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)16日證實,被美國政府強制驅逐的250多名移民已抵達薩爾瓦多,並被送往恐怖主義監禁中心(CECOT)。相關消息目前已在美國引發熱議,因為美國聯邦法官剛剛下令禁止川普政府援引《外國敵人法》進行驅逐行動。

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6