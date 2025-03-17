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北市翁提款百萬稱「家中裝潢」　女看護使眼色...警銀聯手阻詐

記者張君豪／台北報導

3月4日15時許，北市大安區中國信託仁愛分行銀行員發現一名陳姓老翁（89歲）在外籍看護攙扶下臨櫃要領款100萬元，雖然老翁稱自己家中要裝潢，但在旁的外籍看護頻頻使眼色並連稱「No、No」引起銀行員懷疑取款用途，銀行員火速通報轄區警方到場處理，敦南所警員到場發現老翁誤信投資詐騙，正打算取款交給理財專員，經過眾人勸說，順利阻止這場騙局。

▲敦南所警員陳禹杰、陳嘉弘、林郁桓聯手攔阻老翁取款（圖／記者張君豪翻攝）

▲敦南所警員陳禹杰、陳嘉弘、林郁桓聯手攔阻老翁取款（圖／記者張君豪翻攝，下同）

大安警方表示，陳姓老翁對銀行行員的說法是，家中裝潢所需用錢，卻拿不出裝潢合約，且言語間不斷閃躲，不願告知承包工程業者聯絡方式，警方到場詢問陳姓長者同行的菲律賓籍女看護「是否知曉此事」，女看護始向警方透露，陳民係受人指使才謊稱提款用途，家中並無進行裝潢。

▲敦南所警員陳禹杰、陳嘉弘、林郁桓聯手攔阻老翁取款（圖／記者張君豪翻攝）

警方耐心向陳民勸說，最終老翁同意警員看他的LINE之聊天紀錄，發現陳民與一名可疑對象聊天，對方要他購入黃金作為投資，並要求陳民勿告知警員銀行員提款真實用途，詐團成員還問老先生，「你有想好用什麼事由將錢領出來嗎？」明顯規避警銀之關懷提問。

警方向陳姓長者宣導，此為常見之詐騙手法，陳民恍然大悟險遭詐騙。大安警方呼籲，正當投資管道應向專業金融業者諮詢，切勿陷入詐騙集團所設之圈套，民眾可自行撥打165反詐騙專線求證，避免受騙上當。

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