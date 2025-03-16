男友「每天只刷牙1次」竟沒蛀牙！　牙醫檢查完大讚：教科書級別

▲網友指出男友每天刷1次牙卻都不會蛀牙，令他覺得神奇。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

會不會蛀牙竟然跟基因有關？近日有網友發文爆料男友每天只刷1次牙，不過奇怪的是，男友嘴巴竟然不會有異味，重點是連1顆蛀牙也沒有。去不同牙醫診所檢查，牙醫甚至都表示男友的牙齒是「教科書等級」，還稱讚男友一定很認真顧牙齒，令網友覺得很神奇。

有網友在Dcard發文指出，男友1天只刷1次牙齒，晚上洗澡的時候刷，後續若還有進食，也不會再刷第2次，就連早上起床也不會刷牙。不過奇妙的是，男友嘴巴竟然沒異味，重點是連1顆蛀牙也沒有。網友表示，交往3年來每半年她都會逼男友去洗牙，更坦言如果沒逼他，他是不會去的。

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而男友洗牙的診所並不固定，但每個牙醫都稱讚他的牙齒是「教科書級別」，還大讚男友一定很認真顧牙齒，並表示在男友這個年紀，1顆蛀牙也沒有的人非常少。甚至某次牙醫還揪大家來看男友的牙齒，直呼沒有看過那麼健康的，不過男友的牙齒唯一的缺點，是因為抽菸所以有菸垢，不過牙醫表示那只是不美觀而已，並無影響健康。

對此網友十分委屈表示「相較之下我每天認真刷牙還用牙線，結果還是一堆蛀牙，老天爺真的很不公平。」其他網友也紛紛留言「中了基因樂透，真羨慕」、「沒記錯的話會不會蛀牙跟基因的關係蠻大的，有些人就真的清潔做的超棒，但就會蛀牙。我就有認識不刷牙沒蛀牙，啊我不刷牙滿口爛牙，這幾年花了快15萬在處理」。

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