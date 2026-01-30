學霸被丟包64線輾斃　叫車平台Bolt哀悼回應：不便說明

記者葉國吏／綜合報導

25歲溫姓學霸日前凌晨搭多元計程車，卻在台64線快速道路被司機要求下車，隨後遭4輛車輾過喪命；涉事車輛隸屬Bolt平台，業者表達現階段不方便對外說明更多細節。

▲溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，現場用木屑鋪在鮮血上，監視器拍到多元計程車準備上台64。（圖／記者陳以昇翻攝）

25歲溫姓學霸日前深夜搭乘多元計程車返程，不料行經台64線快速道路時，林姓司機突然停車，要求他下車離開。男子獨留在車流密集的快速道路上，接著連續遭多車撞擊，傷重不治。

乘車變惡夢 快速道路成奪命關卡

警方初步了解，事故發生後現場一片混亂，多輛車來不及反應釀成憾事。死者年僅25歲，身分是服役中的替代役，噩耗傳出後，親友難以接受，社群也掀起對搭乘安全的討論。

▲丟包頂大生關鍵12分鐘。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

涉案的林姓司機被確認加入Bolt叫車平台。對此根據《聯合報》報導，Bolt表示對1月25日台64線這起重大事故感到萬分悲痛，並向失去摯親的家屬與所有受影響的親友，表達最深切的慰問。

平台回應 案件進入司法程序

Bolt指出，目前案件已進入刑事偵辦階段，現階段不方便對外說明更多細節，平台將全力配合警方與相關單位，協助釐清當時狀況與責任歸屬，並提供必要資料，以利調查順利進行。