本周台人「被詐逾14億」！詐騙手法第1名　每天平均騙1億

▲最新一周的財損金額超過14億。（示意圖／資料照）
記者施怡妏／綜合報導
根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，本周（3/9-3/15）詐騙金額超過14億6139萬，案件受理數達3763件。詐騙手法有很多，《ETtoday新聞雲》也整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名，以「假投資詐騙」佔最大宗，被騙了7億多元。
內政部警政署「165打詐儀錶板」最新統計出爐，本周全台被騙14億6139萬元，和上周（共14億8696萬）相比差不多。本周詐騙受理數則有3763件，其中仍以「假投資詐騙」603件居冠，第二、第三則是「假買家騙賣家詐騙」326件、「假中獎通知詐騙」282件。
從表格可進一步發現，本周假投資詐騙金額為7億9643萬元，假買家騙賣家詐騙金額為3429萬元，假中獎通知詐騙2911萬元。
|日期
|受理數 (件)
|財產損失金額 (元)
|3/9
|469
|8132萬
|3/10
|567
|1億3,607萬
|3/11
|551
|2億1,342萬
|3/12
|596
|2億8,806萬
|3/13
|558
|2億7,669萬
|3/14
|570
|1億9,807萬
|3/15
|479
|1億6,773萬
|本周總計
|3,790
|13億6,139萬
|詐騙類型
|受理數 (件)
|財產損失金額 (元)
|假投資詐騙
|603
|7億9,643萬
|假買家騙賣家詐騙
|326
|3,429萬
|假中獎通知詐騙
|282
|2,911萬
關於「假中獎通知詐騙」，內政部警政署也分享5點防詐小撇步。
1、已經中獎，卻要求先匯款，一定是詐騙。
2、發現可疑情況，請撥打165諮詢。
3、聽到「第三方認證」、「創造金流」，都是詐騙。
4、個人資訊，不要提供給陌生人、不知名網站。
5、不要點擊不明連結。
內政部警政署也解析詐騙話術，提醒民眾注意。
1、在IG刊登假高額抽獎廣告，誘使點擊並輸入個資。
2、傳送假中獎訊息，要求加入假客服LINE帳號後，視訊說明領獎流程。
3、假客服以開通帳戶、第三方認證等名義，誘導匯款。
4、假客服續以網路銀行啟用費、認證資料更新費、稅務保證金，要求繼續匯款。
5、假客服收款後失聯。
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