本周台人「被詐逾14億」！詐騙手法第1名　每天平均騙1億

▲最新一周的財損金額超過14億。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，本周（3/9-3/15）詐騙金額超過14億6139萬，案件受理數達3763件。詐騙手法有很多，《ETtoday新聞雲》也整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名，以「假投資詐騙」佔最大宗，被騙了7億多元。

內政部警政署「165打詐儀錶板」最新統計出爐，本周全台被騙14億6139萬元，和上周（共14億8696萬）相比差不多。本周詐騙受理數則有3763件，其中仍以「假投資詐騙」603件居冠，第二、第三則是「假買家騙賣家詐騙」326件、「假中獎通知詐騙」282件。

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從表格可進一步發現，本周假投資詐騙金額為7億9643萬元，假買家騙賣家詐騙金額為3429萬元，假中獎通知詐騙2911萬元。

日期 受理數 (件) 財產損失金額 (元) 3/9 469 8132萬 3/10 567 1億3,607萬 3/11 551 2億1,342萬 3/12 596 2億8,806萬 3/13 558 2億7,669萬 3/14 570 1億9,807萬 3/15 479 1億6,773萬 本周總計 3,790 13億6,139萬

詐騙類型 受理數 (件) 財產損失金額 (元) 假投資詐騙 603 7億9,643萬 假買家騙賣家詐騙 326 3,429萬 假中獎通知詐騙 282 2,911萬

關於「假中獎通知詐騙」，內政部警政署也分享5點防詐小撇步。

1、已經中獎，卻要求先匯款，一定是詐騙。

2、發現可疑情況，請撥打165諮詢。

3、聽到「第三方認證」、「創造金流」，都是詐騙。

4、個人資訊，不要提供給陌生人、不知名網站。

5、不要點擊不明連結。

內政部警政署也解析詐騙話術，提醒民眾注意。

1、在IG刊登假高額抽獎廣告，誘使點擊並輸入個資。

2、傳送假中獎訊息，要求加入假客服LINE帳號後，視訊說明領獎流程。

3、假客服以開通帳戶、第三方認證等名義，誘導匯款。

4、假客服續以網路銀行啟用費、認證資料更新費、稅務保證金，要求繼續匯款。

5、假客服收款後失聯。