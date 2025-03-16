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線上刷卡恐成盜刷目標！　專家曝「3大網購惡習」超危險

▲▼信用卡示意圖。（圖／記者紀佳妘攝）

▲專家提醒，應保持良好的網購習慣，才容易被盜刷。（圖／資料照）

記者王佩翊／編譯

網路購物是現代人常見的消費模式之一，然而信用卡遭盜刷的事件卻也時有所聞，甚至可能因此讓自己成為網路詐騙的對象。美國居家安全專家提醒，現代人在網路上刷卡消費時必須避開3個「網購惡習」，以防讓自己的信用卡資訊外洩被盜刷，或是成為詐騙集團的目標。

根據CNBC於2月的報導，美國居家安全業者Security.com調查發現，有63%的美國信用卡持卡人曾遭到盜刷、詐騙，其中超過一半的人多次經歷過這種情況，每年遭盜刷的消費金額則超過62億美元（約新台幣2042億元）。

Security.com的高級研究編輯科里·科利頓（Corie Colliton）表示，如果你在網路上有任何活動痕跡，就會有個人資訊被洩露的風險，儘管聽起來很讓人無奈，但她強調，只要採取一些簡單的步驟，就能保護自己的信用卡資訊。

Security.org發現，有84%的持卡人容易做出一些會讓信用卡資訊處於風險中的行為。因此科利頓也提醒，應該注意不要犯下3個惡劣的網路消費習慣，才能保護自身權益。

1. 糟糕的密碼習慣

並不是把帳戶密碼改成「Pass1234！」就很安全，應該要替自己的每個網路帳戶都設置獨特且安全係數高的密碼，千萬不要重複使用密碼。因為駭客經常會使用同一組帳號密碼去攻擊多個帳戶。

根據Security.org統計，有48%的美國人表示，他們會在多個網站上使用相同的密碼。

網路安全專家表示，想要降低這種風險，最簡單的方法就是註冊一個密碼管理器，無論你登錄哪個網站，它都能創建獨特且複雜的密碼。至於密碼管理器的密碼，就要選一個複雜且獨特的密碼，且不要在其他地方使用。

2. 使用公共Wi-Fi網購

大約40%的美國人承認他們會使用公共Wi-Fi網購，並將信用卡資訊保存在網站或瀏覽器中。科利頓直言，這些都是不好的習慣，應該小心連接公共Wi-Fi，且絕對避免使用公共Wi-Fi網購，因為當你使用公共Wi-Fi傳送資訊，資訊會變得非常容易被訪問。

如果有人能夠通過實體或虛擬方式存取你的電腦，那麼保存在上面的信用卡資訊也會很容易被盜用。

3. 沒有定期檢查帳單

科利頓強調，應該定期檢查信用卡對帳單，查看是否有未經授權的交易。因為她自己也曾通過仔細查看對帳單，發現被盜刷。

她說，「他們很狡猾，這筆交易發生在距離我家6、7英里遠的加油站，很容易讓我忽略它，並可能持續好一段時間。」

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