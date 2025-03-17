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社會 社會焦點 保障人權

全台大掃黑！南警逮6治平對象、51犯罪集團成員到案

記者林東良／台南報導

台南市警察局為加強打擊犯罪、維護社會治安，自2月24日至3月7日執行「第1次全國同步掃黑專案行動」，共檢肅暴力討債、詐欺等犯罪集團治平對象6人、成員51人到案，另威力掃蕩臨檢幫派犯罪組織圍事及經常活動處所，強力壓制黑幫分子氣焰，展現匡靖治安決心。

▲台南市警察局為執行「第1次全國同步掃黑專案行動」，共檢肅暴力討債、詐欺等犯罪集團治平對象6人、成員51人到案，展現匡靖治安決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警局執行掃黑專案，共檢肅暴力討債、詐欺等犯罪集團治平對象6人、成員51人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警察局為執行「第1次全國同步掃黑專案行動」，共檢肅暴力討債、詐欺等犯罪集團治平對象6人、成員51人到案，展現匡靖治安決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警察局為執行「第1次全國同步掃黑專案行動」，共檢肅暴力討債、詐欺等犯罪集團治平對象6人、成員51人到案，展現匡靖治安決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新化分局接獲情資得知，以胡姓男子為首之暴力犯罪集團吸收在地滋事分子，除經營賭場維生，遇被害人無力償還賭債時，即率眾施以暴力催討外，另發現該集團覬覦營建工地龐大利益，經常藉事藉端滋擾工地，致被害人身心受創、心生畏懼，影響治安甚鉅。

案經成立專案小組展開布線、監控並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，深入追查掌握胡姓主嫌等人之住居所及據點，見時機成熟，於專案期間分持拘票，拘提胡姓主嫌及成員共16人到案，查扣監視器主機1台、開山刀1把、斧頭1把及幫派服幟13件等證物，全案依恐嚇取財及違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警察局為執行「第1次全國同步掃黑專案行動」，共檢肅暴力討債、詐欺等犯罪集團治平對象6人、成員51人到案，展現匡靖治安決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警察局為執行「第1次全國同步掃黑專案行動」，共檢肅暴力討債、詐欺等犯罪集團治平對象6人、成員51人到案，展現匡靖治安決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

善化分局偵破「郭姓主嫌等6人暴力犯罪集團」案，查出郭姓主嫌與被害人前有細故，心有不滿即號召旗下成員，分持瓦斯槍、球棒毆打、恐嚇被害人，案經獲報成立專案小組蒐證，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並於專案期間持拘票拘提郭姓主嫌及成員共6人到案，查扣瓦斯槍2把、CO2鋼瓶、鋼珠、開山刀及手機6支等證物，全案依傷害、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦；另第四分局偵破「陳姓主嫌等12人暴力犯罪集團」，展現警方掃蕩決心。

▲台南市警察局為執行「第1次全國同步掃黑專案行動」，共檢肅暴力討債、詐欺等犯罪集團治平對象6人、成員51人到案，展現匡靖治安決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警察局為執行「第1次全國同步掃黑專案行動」，共檢肅暴力討債、詐欺等犯罪集團治平對象6人、成員51人到案，展現匡靖治安決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警刑警大隊大隊長李宏倫表示，為守護民眾安全，持續加強打擊黑幫勢力，不容許任何不法黑道幫派危害社會治安及挑戰公權力，以維護民眾安全良善之生活環境，並持續強化警民聯繫網絡，民眾若發現可疑犯罪徵候請向警方報案，透過警民合作立即反映處置，以即時遏止犯罪，淨化社會治安。

▲台南市警察局為執行「第1次全國同步掃黑專案行動」，共檢肅暴力討債、詐欺等犯罪集團治平對象6人、成員51人到案，展現匡靖治安決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警察局為執行「第1次全國同步掃黑專案行動」，共檢肅暴力討債、詐欺等犯罪集團治平對象6人、成員51人到案，展現匡靖治安決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警察局為執行「第1次全國同步掃黑專案行動」，共檢肅暴力討債、詐欺等犯罪集團治平對象6人、成員51人到案，展現匡靖治安決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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