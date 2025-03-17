霸王茶姬越南App踩雷！地圖出現「九段線」被罵爆　緊急下架

▲霸王茶姬的越南App慘遭罵爆，臉書貼文也被按滿憤怒。（圖／翻攝臉書／CHAGEE Vietnam）



記者柯振中／綜合報導

中國知名茶飲品牌霸王茶姬因其手機應用程式中的地圖疑似出現九段線，激起越南網友的強烈反對，並在社交媒體上掀起了一場抵制風波。這一事件不僅反映了中越兩國在南海主權問題上的敏感關係，也顯示了越南對地圖審查的嚴格程度。

霸王茶姬7日在越南臉書專頁上發布了一篇文章，邀請越南網友下載手機應用程式的貼文，鼓勵參加胡志明市首店開幕活動並免費兌換飲料。然而，該應用程式中的地圖被發現疑似出現九段線，立刻引起了越南網友的強烈不滿。

▲▼霸王茶姬的越南App慘遭罵爆，臉書貼文也被按滿憤怒。（圖／翻攝臉書／CHAGEE Vietnam）



根據越南媒體報導，3月14日晚間，越南網友在社交媒體上發現該應用程式的登入畫面中顯示九段線地圖，隨即引發大規模的批評和抵制活動。數萬名越南網友湧入霸王茶姬的臉書專頁，對貼文按下憤怒表情，並留言要求刪除「不當地圖」。

在越南網友的強烈反應下，霸王茶姬的手機應用程式已在越南的谷歌和蘋果應用程式商店下架，但其他地區版本的應用程式仍顯示九段線地圖，這進一步激起了越南網友的不滿。

據了解，越南與中國在南海的主權爭議由來已久，越南政府對涉及九段線的地圖採取嚴格的管控措施。任何在越南境內出現九段線的地圖都會引發強烈反應，無論是國際機構的文宣品還是影音出版品，都需事先經過審查，確保不出現九段線。