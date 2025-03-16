過安檢「智慧型手錶竟失蹤」　台女查定位才知遭工作人員摔爛藏起

▲台灣女網友Rainie到馬來西亞旅遊，不料智慧型手錶卻在吉隆坡機場被摔碎，安檢人員還企圖藏起手錶，不讓她發現。（圖／翻攝自Threads）

記者葉睿涵／編譯

台灣女遊客Rainie最近投訴，她在馬來西亞機場過安檢時，安檢人員疑似企圖竊取她的智慧型手錶，所幸她及時發現，才未損失財物，不過對方居然在發現偷竊不果後，竟怒摔手錶，導致裱面破裂。這起事件在網上曝光後，瞬間引起了廣泛關注。

Rainie在Threads發文透露，她日前結束馬來西亞的旅程後，準備從吉隆坡國際機場返台。在通過安檢時，她依照規定將電子設備與隨身物品放入籃子內檢查。然而，警報卻在她通過安檢門時突然響起，於是安檢人員便要求她進行搜身檢查。

結束後，Rainie發現自己的包包和其他物品都已被相關人員系從掃描器中取出，唯獨智慧型手錶卻不見了蹤影。Rainie立即詢問安檢人員是否有看到她的手錶，不料對方卻未作回應，求助無門的Rainie只好使用手機「尋找設備」的功能定位手錶。

Rainie循著聲音尋找，發現她的智慧型手錶居然被安置在了安檢人員桌下的籃子內，「他們使用馬來語溝通，我聽不懂，但我看到一名工作人員毫不猶豫地直接將手錶從籃子裡拿出來，完全沒有尋找的動作」，讓Rainie感覺十分奇怪。

當Rainie接過手錶時，才驚訝發現錶面已經碎裂，令她深感憤怒。她表示，如果手錶是因為個人疏忽丟失或損壞，她可以接受，但安檢人員發現手錶後不僅未主動歸還，直到她自行定位才尋回手錶，甚至還將錶面摔壞，這種行為令人難以接受。

這起事件在網上曝光後，瞬間引發網友熱議。不少網友對機場安檢人員的專業提出質疑，同時呼籲當局加強監管，確保旅客財產安全。目前，大馬機場管理當局已在相關文章下方向Rainie了解情況，以作進一步調查。