21歲泰女搭計程車遭司機「揉胸捏大腿」！他色喊：只要15分鐘

▲被害女子遭計程車司機襲胸、摸大腿。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名21歲女子日前透過網路叫車系統搭乘計程車，途中因為暈車不適，因此改坐在副駕駛座，沒想到卻因此被司機上下其手。抵達目的地後，對方甚至還襲胸並說，「跟我一起去吧，只要15分鐘就好。」氣得被害女子隔日報警。

根據khaosod報導，臉書粉絲專頁「อยากจังจัดให้ return Part 6」公開了這起猥褻事件。被害的21歲女子13日晚間9時透過著名叫車APP叫了一輛計程車，沒想到卻遭到司機騷擾，對方不僅觸碰她的身體，還開口邀約她「同樂」

被害人表示，當晚她在搭車途中暈車，因此感到噁心，於是請司機在路邊停車，讓她下車購買水和暈車藥。隨後司機建議她坐到前座，好方便他「照顧」，被害女子沒有多想，便換了座位。

怎知當車子快到目的地時，司機開始與她攀談，並趁機觸碰她的手和大腿。她當下警告對方，沒想到司機竟不罷休，進一步觸碰她的下腹。司機隨後又強行抓住她的手，放在自己腹部上。

被害人只能身體不適的狀況下，奮力自保。而當車子抵達目的地後，司機竟變本加厲襲胸被害女子，同時開口稱，「跟我一起去，不會很久的，我們都已經長大了，就15分鐘而已。」

被害女子最終雖順利脫逃，但她仍然心有餘悸，因此隔天前往警局報警，並誓言要讓對方負起應有的法律責任，絕不姑息。