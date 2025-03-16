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越南麻疹疫情遍全國　 多地「未買疫苗」仰賴國際援助

▲▼麻疹疫苗。（圖／路透）

▲目前越南多地未購買麻疹疫苗，需仰賴國際幫助才能確保疫苗夠打。（圖／路透）

文／中央社

越南今年以來已紀錄約3.9萬例麻疹疑似病例，其中近3500人確診、5人死亡。越南衛生官員表示，麻疹病例還會繼續增加，目前多地未購買疫苗，需仰賴國際幫助才能確保疫苗夠打。

越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部衛生防疫局局長黃明德（Hoang Minh Duc）15日下午在「全國麻疹預防線上會議」作上述表示。越南衛生部預測，越南的麻疹病例還會增加，山區、疫苗接種率低以及醫療服務可近性不足的地方更須留意。

越南去年一整年記錄到逾4.5萬例麻疹疑似病例，其中近8000人確診、18人死亡。今年迄今，越南全國63省市已記錄到將近3.9萬例疑似病例，其中近3500例已確診，確診病例分布在61個省市，並有5人死亡。

越南南部地區的麻疹疫情最為嚴峻，確診病例數約占總病例數的57%。統計分析顯示，9個月至15歲以下確診病例數所占比率最高、達73%。確診病例中，未接種麻疹疫苗者占91%。

越南衛生部已開始在全國推行麻疹疫苗接種計畫。然而，黃明德坦言，目前防疫工作遭遇許多困難，尤其是疫苗的供應方面，越南許多地方還沒買疫苗及編列採購經費，需仰賴國際的幫助才能確保疫苗夠用。

越南衛生部部長陶紅蘭（Dao Hong Lan）說，根據世界衛生組織（WHO）統計，2024年起，全球麻疹病例迅速增加。她說，越南的接種率未達要求，加上進入5年一次的爆發週期，使得情況更為嚴峻，氣候變遷也讓疫情變得複雜難料。

越南衛生部表示，麻疹疫苗接種率至少要觸及95%才能達到群體免疫，但報導僅引述陶紅蘭的話指出，越南的接種率未達要求，未具體提及越南目前的接種率。

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