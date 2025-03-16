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疑賴清德恢復軍審動機　翁曉玲揭軍人犯罪數據：普通法院足審理

▲▼國民黨團召開 反惡罷 要修法 求公平 顧正義 記者會 林思銘 許宇甄 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲軍審制度回歸，翁曉玲質疑賴清德動機不純。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統日前宣布恢復軍審制度，國民黨立委翁曉玲今（16日）表示，關於國安案件，法務部於3月6日提供的數據顯示，過去五年內，涉及「國家安全法」、「國家機密保護法」及「反滲透法」等法律的違法案件中，確定有罪的案件數量只有103件，並且沒有違反「外患罪」或「反滲透法」的有罪判決，質疑賴清德不安好心，因為軍人犯罪案件少，普通法院足以審理。

翁曉玲質疑，目現在普通法院審檢的專業量能，難道是不足以去審理現役軍人和一般人民違反軍刑法、國安法和反滲透法等案件，因此賴政府要急著要恢復軍事審判和成立國安法庭？她指出，根據近年來的數據，台灣軍人犯罪及國安犯罪的定罪案件相對較少，且普通法院處理這些案件的審判結果多偏向輕判或易科罰金，這使得軍隊紀律無法有效維持，進而影響軍方的士氣和指揮管理。

翁曉玲提到，根據司法院的統計數據，從民國111年到113年，兩院合計每年新收的軍人犯罪案件大約為300件，且這些案件的比例極低。在高等法院和地方法院的數據中，軍人犯罪案件僅占新收案件數的0.27％和0.12％，這表示每萬件新收案件中，軍人案件僅有27件和12件。而關於國安案件，法務部於3月6日提供的數據顯示，過去五年內，涉及「國家安全法」、「國家機密保護法」及「反滲透法」等法律的違法案件中，確定有罪的案件數量只有103件，並且沒有違反「外患罪」或「反滲透法」的有罪判決。

根據這些數據，翁曉玲認為，法院在處理軍人犯罪和國安案件時並未出現嚴重的執法空缺。事實上，司法院已於112年底修正了「各級法院法官辦理案件年度司法事務分配辦法」，並設立了專門處理國安和軍事案件的類別，並朝向指定專股或設置專庭的方式來加強對此類案件的處理。翁曉玲質疑，賴清德是否了解這一改革措施，或者他認為普通法院無法有效處理國安案件，才急於提出恢復軍事審判的提案。

此外，翁曉玲也回顧了自己在國防大學教授法律課程的經歷，曾與許多優秀的軍法官建立了深厚的合作關係，並且深知軍法官具備專業且獨立的審判能力。她強調，軍法官在司法體系中具有非常重要的角色，並且對於軍事審判的廢除深感遺憾。翁曉玲認為，應該探索軍法官參與普通法院審理軍事案件的可行性，而不是僅僅恢復軍事審判，這樣能夠更好地平衡軍事司法與普通司法系統。

最後，翁曉玲認為，賴清德要恢復軍審根本不安好心，目的不是想要解決軍人犯罪追訴審判過於寬鬆的問題，分明是想用國安犯罪搞戒嚴，找軍法來揹黑鍋。以目前司法檢審量能，本就可以精準打擊軍人國安犯罪，只是司法檢審人員不太配合民進黨政府抓間諜、整肅異己的事，所以動腦筋找上軍法。這種作法，不是為了要健全軍紀和軍人權益保障之軍法，而是鞭刑軍法、踐踏軍法，其心可誅。

翁曉玲說，民進黨定調立院本會期是「國安會期」，但實際上是大搞「戒嚴會期」、「罷免會期」。當前台灣詐騙案件如此之多，受害人數和受損金額屢創新高，民進黨政府不積極打詐，沒說要設「打詐法庭」，反倒是力推「戒嚴法庭」，大搞綠色恐怖，為大罷免和台灣戒嚴舖路做準備。「這樣的賴政府，若全面掌控國會那還得了，大概會立刻宣佈戒嚴，台灣進入專制獨裁時代。」

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