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賴清德分享確診COVID-19經歷　吃「清冠一號」馬上有感覺

▲▼總統賴清德16日出席「第95屆國醫節第17屆台北國際中醫藥學術論壇」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德16日出席「第95屆國醫節第17屆台北國際中醫藥學術論壇」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德16日出席「第95屆國醫節第17屆台北國際中醫藥學術論壇」時，分享他過去確診COVID-19的經驗，當時醫師們都束手無策，後來他吃了「清冠一號」，馬上就有感覺。他大讚「清冠一號」讓民眾對中醫刮目相看，所以他也認同應該強化中醫的相關發展。

賴清德致詞表示，他很高興在國醫節前夕出席「第95屆國醫節慶祝大會」，代表國人祝賀全體中醫師國醫節快樂，並祝福「第17屆台北國際中醫藥學術論壇」圓滿成功、成果豐碩，能夠造福國人，也能嘉惠全世界。

賴清德說，中醫界夥伴們除了平時站在第一線守護國人健康，也擔任政府與民眾之間的橋梁、發揮專業，讓政府的健康政策得以落實。他分享，在COVID-19期間，中醫界表現非常傑出，成功研發「清冠一號」幫助無數民眾，他也曾受惠於「清冠一號」的功效。

賴清德指出，台灣的中醫藥界長期以來，透過制度與技術創新，持續推動中醫藥的進步。隨著《中醫藥發展法》的立法，以及政府推動的「中醫優質發展計畫」、「中醫藥振興計畫」，一步步強化中醫藥發展基礎，讓整體環境更加成熟。

賴清德說，現在的台灣不論在中醫人才培育、醫療服務，或科技創新應用等領域都穩健成長。同時，致力提升中藥材的品質管理與標準化，確保台灣的中藥產業符合國際規範，進一步開拓全球市場，讓世界看見台灣中醫藥的堅強實力，「中醫藥不僅是臺灣珍貴的資產，更是醫療體系的重要支柱」。

賴清德表示，他的背景是醫師，因此在擔任總統後，常常問自己有別於之前的總統，可以給予台灣什麼額外的貢獻？他說，上任後他在總統府成立「健康台灣推動委員會」，希望國人健康、國家更強、世界擁抱台灣。

賴清德提到，面對人口高齡化，確保長者的健康與生活品質，已經成為大家共同面對的重要課題，相信在相關政策的推動過程中，中醫藥界扮演非常重要、不可或缺的角色。

他說，像是今天論壇主題「傳統醫學結合AI與大數據的應用研究」，就是希望讓台灣中醫藥發展能更進一步，政府也有心將台灣打造為人工智慧島，未來將建置資料中心，並且在全國各區域建立必要的超級電腦；政府也會持續培養人才、鬆綁法令，期盼未來中醫藥界也可以運用政府所建置的超級電腦，發展中醫藥產業。

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