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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「菲國種綠電」每度成本5.5元　賴士葆酸：綠買電利益輸送的奧妙

▲▼郭智輝 再次為失言 鞠躬道歉 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝去年10月拋出「菲律賓種電回台」想法，震撼外界。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜輸台構想，根據近日出爐的評估報告指出，國際上尚未有符合呂宋海峽水深條件的海纜實績，短期雖可透過電池船送電，但每度運輸成本高達5.5元。國民黨立委賴士葆今（16日）對此狠批，台灣綠電搞錢搞到台電虧損連連，還想情勒全民討兩千億補助，民進黨供著核電神主牌只是假象，買電利益輸送才是箇中奧妙。

為滿足企業綠電需求，郭智輝去年10月提出赴菲律賓呂宋島蓋再生能源電廠，並將綠電輸送回台構想。根據最新出爐的報告，考量海底電纜建設時間長，報告提到，電池船可以作為海底電纜完成前的短期方案，但船運輸電力服務成本約每度達新台幣5.5元，且商業模式尚在開發中，航程過長成本也須另外評估。

此外，郭智輝提到當地所發綠電可形成碳權，能源署指出，法律面向部分，台灣T-REC本就符合國際規範，需進一步檢視兩國制度如何銜接，未來在呂宋島設置光電廠則會側重在與菲國政府溝通合作土地議題。

賴士葆對此表示，台灣綠電搞錢搞到台電虧損連連，還想情勒全民討兩千億補助，現在錢想送到國外，同時發起罷免在野立委，削弱監督力量，綠營執政黨隱藏的惡事，從各路步數就能窺探其中貓膩，供著核電神主牌只是假象，買電利益輸送才是箇中奧妙。

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