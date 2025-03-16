賴清德因應中國滲祭5方面17策略　王定宇：為面對城牆內部的危機

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

記者皮心瑀／台北報導

為因應中共滲透統戰，總統賴清德召開國安高層會議，宣布5項國安威脅、17項因應策略，包括全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。對此，民進黨立委王定宇分析，賴清德面對的是城牆內部的危機，這樣的應對在於團結，並解決中國對台灣內部的破壞。

王定宇說，再堅固的圍牆都從內部瓦解，前總統蔡英文把保護的城牆蓋起來，但賴清德時期國會改變，親中掌握國會多數，形成親中宰制力量，不斷要把國安相關法令往回頭路走，新的提案也都被擋。

王定宇指出，面對國會被在野黨控制，裡面關鍵人物又有親中人士，是城牆內部的危機，面對台灣內部的威脅，賴清德最重要兩項，第一是恢復軍事審判，第二是中國籍移民來台灣必須放棄戶籍，不能有雙重身分，作亂也會取消國籍，這些是解決內部問題。

對於軍事審判制度，國防部長顧立雄過去任律師時曾強調，絕不容許軍法復辟，如今則指出，自己初衷不變，過去的軍事審判制度，確實有不被人信任的歷史存在，與其說現在是恢復軍事審判，不如說要打造全新的軍事審判制度，是符合正當法律程序、公平審判原則的全新軍事審判制度，所以要全盤來檢討修正軍事審判法。