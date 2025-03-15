日男因「奇葩名字」遭嘲笑丟婚事　工作後大翻轉名片竟成吉祥物

▲寺內因名字被母親取名Happy，從小被嘲笑，就連求職時都受挫。（翻攝X@livedoornews）

圖文／鏡週刊

為了讓孩子擁有獨特的名字，許多父母費盡心思。然而，日本一名男子卻因為父母過於標新立異的取名，使他從小飽受同學嘲笑，就連和女友的婚事也因為名字遭到嫌棄，因此婚事告吹。

根據《ABEMA TIMES》報導，27歲的日本男子寺內，從小就因為名字「はっぴぃ（Happy）」而飽受困擾。他的母親當初為了紀念生產後的喜悅，為他取了這個獨特的名字，沒想到卻成了他揮之不去的噩夢。

從國中開始，寺內就成為同學嘲笑霸凌的對象，每當有人生日，他的名字總會被拿來開玩笑。出社會後，他的名字更是成了求職路上的絆腳石。許多公司看到他的履歷，都以為是惡作劇，即使通過了書面審核，面試官也常常抱著懷疑的態度，認為他是在開玩笑。

▲寺內母親為紀念生產後的喜悅，將他取名為「はっぴぃ（Happy）」。（翻攝X@livedoornews）

這個名字不僅阻礙了他的學業和求職發展，甚至讓他對婚姻望而卻步。當他與女友論及婚嫁見家長時，女方家長一聽到他的名字，臉色立刻變得難看，這讓他徹底打消了結婚的念頭。他無奈地表示，每當他向長輩問好時，他的名字總是會讓對方露出難看的臉色。

寺內在高三時，曾因外界的眼光和霸凌而考慮改名，但後來放棄了，他也從未因此責怪母親。然而狀況在他出社會後有了重大轉機，過去為他帶來困擾的奇葩名字反而在職場上帶來意想不到的幫助，當他跑業務時，客戶對於他的名字讚不絕口，認為能帶來好運，還將他的名片當作吉祥物般展示，這讓他感到前所未有的認同。



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