台中爸媽虐2女兒「揍到9月嬰翻白眼」　二審再判2人入監服刑

圖文／鏡週刊

台中一對22歲年輕夫妻蔡姓父親、張姓母親育有幼女，兩人不耐幼兒哭鬧，常因僅9月大的小女兒哭鬧而動手掌摑、巴頭，甚至全家到旅館投宿時，蔡父更在電梯內對站不穩、摔坐地的2歲大女兒掌摑。小女兒不堪虐待致腦出血昏迷、翻白眼，夫妻倆才發覺事態嚴重，送醫急救。台中高分院昨（13）日駁回上訴，仍依成人故意對兒童傷害罪判處蔡男1年6月、4月；張女1年3月。其中蔡男判4月確定，須入監服刑，其餘可上訴。

蔡父於去年5月10日晚間7時許，因嫌小女兒哭鬧，毆打雙腿2下；5月12日凌晨因小女兒想睡覺哭鬧，又徒手全力毆打後腦勺2下、臉部1下、手掌1下、大腿左外側2下、大腿右外側2下；張母部分，先在5月初某日，徒手揍小女兒頭部1下；5月12日下午1時許徒手拍小女兒臉部1下，並劇烈前後搖晃4下。

直至去年5月15日凌晨12時57分一家四口入住旅館，蔡父不滿2歲大女兒無法自行站立，見她跌坐在地，竟又以左手掌摑臉部1下，使其受有左臉頰挫傷，進房後張母在凌晨1時許再度對小女兒前後搖晃，直到下午3時許，夫妻倆發現小女兒翻白眼昏迷，才發現事態嚴重，送醫搶救，因受有右側硬腦膜下出血及受虐性腦傷，緊急開顱手術後撿回一命。院方發覺女童傷勢不對勁，報警處理，全案曝光。蔡父遭檢察官聲押禁見獲准。

台中地院法官認為，蔡父不顧女兒年幼，接續毆打妨害其身心健全發育，偵查之初否認犯行，經檢察官拿出監視器畫面打臉才認罪，顯見其法治觀念薄弱、親職能力嚴重不足，依成年人故意對兒童犯傷害罪，對小女兒、大女兒傷害，各處1年6月、4月；至於張女坦承犯行，依成年人故意對兒童犯傷害罪處1年3月。一審審理期間，原本羈押在台中看守所的蔡父，因另涉詐欺案確定，被借提執行3月，如今已執行完畢。

案經上訴，台中高分院法官認為原判無誤，駁回上訴，維持原判，不過蔡父判4月部分確定，將依法入監執行，其他部分，均可上訴。

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