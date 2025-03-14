正妹「熱波師」來了！乳波狂搖不喊累　現身日本三溫暖

▲天木純在一間三溫暖店，擔任一日「熱波師」。（圖／翻攝Instagram@jun.amaki，下同。）



記者吳美依／綜合報導

日本寫真女星天木純（天木じゅん）擁有甜美臉蛋與I罩杯雄偉上圍，日前受邀前往一間三溫暖店，擔任當天「熱波師」，吸引大批人潮爭相上門，只為一睹其容顏。

熱波師是一種職業，負責在三溫暖的房間裡，揮動毛巾或扇子，把蒸氣引導至客人身上，促進出汗、放鬆、舒緩身心。

而這場活動舉辦3月7日，根據現場畫面，天木純身穿比基尼，十分賣力地工作著，即使全身香汗淋漓，也不改臉上的笑容，親切招待客人們。

隨後，天木純也在社群媒體發文，感謝所有粉絲的熱情捧場，以及工作人員的協助。她回憶，當天在男性區域80°C、90°C、110°C，都各自進行了3輪活動，之後聽說女性區域也有粉絲，又臨時加開場次。

天木純透露，許多人在寒風中排隊等待超過1小時，甚至直到最後也來不及進場，她對此感到非常抱歉，但仍宣告這次活動「大成功」，自己也感到非常開心與滿足，甚至萌生了一個想法，「將來我要嫁的人，一定要是個喜歡三溫暖的人！」

根據IG個人檔案，天木純是一名演員、寫真偶像、三溫暖愛好者、高爾夫球玩家，持有「三溫暖與SPA專業人員」與「熱波師B級檢定」執照，同時也在進修外語，「我是日本人，我在學中文」。