要賴清德收回「境外敵對勢力說」！　馬英九：別陷國家於不義與苦難

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德13日召開國安高層會議，會後宣布，為因應中共滲透統戰，祭出面對中共五大國安及統戰威脅的十七項的因應策略，更稱「中國已是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」。對此，前總統馬英九今（14日）表示，請賴清德總統遵守中華民國憲法，收回「新兩國論」與「境外敵對勢力」說，與大陸地區進行和平對話，不要陷國家與人民於不義與苦難。



馬英九表示，賴清德總統昨天召開國安會議後的宣布，對兩岸關係與台海局勢將產生重大危機與影響。第一，恢復軍事審判，民進黨昨是今非，對得起洪仲丘以及當初支持改革與人權的人嗎？

第二，馬英九指出，無論國人赴大陸與宗教團體交流，都是憲法保障的自由與權利，今天政府要限縮人民自由，必須以法律定之，否則就是行政獨裁。

馬英九強調，第三，也是最重要的，賴總統公然將大陸地區視為「境外敵對勢力」，違反中華民國憲法的兩岸定位，也將兩岸關係帶向前所未有的險境。

馬英九說，自從一九九一年通過廢止《動員戡亂時期臨時條款》後，法律上不再視大陸地區為敵人，兩岸不再處於敵對狀態。如今賴總統要改變現狀，要改變兩岸定位，必須修憲，否則只能遵循憲法。

馬英九直言，自己希望賴總統立即冷靜下來，遵循憲政規定，穩定兩岸關係，以安定民心士氣，有效因應當前變局。

最後，馬英九強調，在此鄭重呼籲賴總統，面對國家出現如此重大的危機與挑戰，應邀集朝野政黨領袖與社會賢達，召開國是會議，絕對不可專斷獨行，否則對台灣內部的安定團結，對我國的國際關係與兩岸關係，將會產生不可逆料的傷害。

▼前總統馬英九。（圖／攝影中心攝）