軍事審判昔遭詬病無獨立性　沈伯洋：「國安法庭」是解決的方法

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨（13日）於總統府發表國安談話，提及將委由相關部會，就「恢復軍事審判」研擬修法，不過軍審過去曾遭詬病沒有審檢分立、沒有獨立性等問題。對此，民進黨立委沈伯洋認為，在普通法院設國安法庭，除了能解決問題，也是更快的方法，此外，因應灰色地帶作戰的出現，現行法規的平時、戰時分類，也應該被挑戰。

關於賴清德提出「恢復軍事審判」的主張，沈伯洋表示，大方向上，專業的事情，由專業法庭處理，但問題是，軍事法庭是否夠專業？除了專業存疑之外，還要考慮，過去批判軍審的問題，例如審檢不分、獨立性不足等。

為此，沈伯洋說明，若要回歸軍審，就要確保專業、審檢分立、獨立性等問題被解決。「這是立法細節問題，也是立法院的責任，大方向有，但問題是要把過去詬病的事情解決，否則沒有意義。」

要解決這些問題，沈伯洋指出，或許有一個更快的方法，就是「國安法庭」，在普通法院用法制重構新國安法庭的範圍，也就是不只有軍事，也不只是純粹的專股，那麼接下來就只需要解決專業性的問題。

沈伯洋表示，這樣的制度設計，也可以順便解決共犯的問題，尤其在現在「中間人」可能比最後的那個軍人影響還大，中間人常常才是最大的「滲透粽子頭」。

此外，對於現行《軍審法》平時、戰時轉換的部分，沈伯洋也有不同的想法，他透露，在當前灰色地帶作戰的時局之下，他反而傾向不要有平時、戰時的分類，這部分應該被挑戰。不過，沈伯洋感慨，立法就是那麼多細節，不知道藍白的同事們有沒有想要討論，還是只想要政治操作。