傅崐萁遭搜索轟「司法追殺」　綠酸「自家人」爆料：敵人在本能寺

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁位於花蓮吉安鄉住家今（14日）上午遭到搜索，傳出與去年被爆料提供藍營立委候選人各1萬組修容組作為競選小物有關。傅崐萁今受訪時痛批，總統賴清德用司法暴力追殺追殺在野黨。對此，民進黨回應，民進黨秉持一貫態度，尊重司法調查勿枉勿縱，希望當事人都能誠實面對司法。且相關案件不就是日前曾經收受傅崐萁提供紀念小物的同黨同志，自己上媒體爆料，有了新的事證，才重新引發社會關注的嗎？「敵人就在本能寺」，請誠實面對司法。

傅崐萁遭人爆料，去年立委選舉期間，提供國民黨候選人競選小物，由花蓮縣「戰天下」公司供貨，國民黨議員鍾小平就曾自爆收到傅崐萁贈送1萬份修容組，後來改稱友人出錢。傅崐萁今遭搜索，他受訪時痛批，沒有管轄權的台北地檢署領銜，對已經由各地檢署偵結的團購競選小物案，前往花蓮進行搜索，還帶走他家種花種草的員工，拿的搜索票是違反會計法，「請問違反會計法可以用這種強度嗎？可以用這種強度嗎？」請賴清德總統不要再追殺在野黨。

對於傅崐萁指控，民進黨發言人戴瑋姍說，傅崐萁本人面對司法調查，不深自檢討且配合，反過來指控檢調甚至抹黑賴總統。試問，相關案件不就是日前曾經收受他提供紀念小物的同黨同志，自己上媒體爆料，有了新的事證，才重新引發社會關注的嗎？

戴瑋姍指出，「敵人就在本能寺」扯你後腿的就是自己人，若要人不知除非己莫為。連帶團出訪都無法保護自己團員安全的人，是沒有資格替自己員工說話的。

戴瑋姍也再次呼籲，傅總召誠實面對司法，勿再詆毀司法、抹黑賴總統，這樣的手段，絕對無法掩飾你過去的劣跡斑斑。

