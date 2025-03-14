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批賴17條讓台灣進入「準戰爭狀態」　朱立倫：遂行他台獨目標

▲▼ 國民黨主席朱立倫主持國民黨中常會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

針對總統賴清德昨天宣布的5項國安威脅、17項因應策略，以及明確將大陸定義為「境外敵對勢力」。國民黨主席朱立倫今（14日）發表重要聲明指出，中華民國作為國際重要的成員，向來都希望成為和平的締造者、區域安全的穩定者，絕對不願意成為國際麻煩的製造者。昨天賴清德的談話，已成為兩岸的麻煩製造者，為一己之私，鞏固個人的權力，遂行他台獨的目標，讓台灣進入「準戰爭狀態」。

朱立倫表示，兩岸關係在這幾10年來，歷任總統都努力希望能創造和平的環境，國民黨的立場非常的堅定，中華民國要自立自強，也要和平交流，絕對不能夠再造成兩岸的對立跟衝突；但賴清德總統昨天宣布對岸為敵對勢力，這是近30幾年來，第一次將對岸定位為敵對的關係、準戰爭的關係，把過去努力的成果轉化成為敵對戰爭的關係；「和平變成對立，對話交流變成對抗交惡」，對於所有民眾來講，立即感受到兩岸衝突、敵對所產生的風險。

朱立倫指出，賴清德昨天的宣告，讓賴清德成為兩岸的麻煩製造者；賴17條限制了軍公教，嚴格的審查；也限制了學術的交流；同時恐嚇宗教人士；打壓演藝人員；甚至兩岸觀光交流即將停擺，這是民主的大倒退，對於民眾言論自由、思想自由、行動自由產生嚴重的限制，這是台灣民主的麻煩製造者。

朱立倫認為，賴清德其實就是為了他的一己之私，鞏固個人的權利，遂行其台獨的目標，公然地成為國際的麻煩製造者、成為兩岸的麻煩製造者、成為台灣民主的麻煩製造者。今天還要慫恿民進黨人士進行大罷免。民眾應該很清楚真正應該被罷免的對象是誰？

有關軍事審判，朱立倫表示，國民黨一貫立場都希望能夠健全軍事審判，讓軍紀、國家安全受到嚴格的保證與保護；過去民進黨宣稱、一再主張要廢除軍法，回歸司法。他也指出，國民黨立委陳永康、徐巧芯、翁曉玲等提出的《軍事審判法》修正案，或韓國瑜曾經主張針對《軍法》部分提出的修正，都是希望能夠健全《軍事審判法》，提升軍紀與國家安全，絕對不是如同賴清德宣言，恢復軍事審判是要把髒水潑向國軍弟兄們，懷疑國軍弟兄的忠誠，以所謂反滲透的角度或國家安全的角度來污名化國軍弟兄的忠誠。他認為，應該要把過去這些話吞回去的是民進黨，真正應該向國軍弟兄們道歉的也是民進黨。

朱立倫強調，司法的公平正義是社會最基本的基礎，社會信賴必需要靠司法來恢復，可是很不幸的，賴清德就任到今天，司法、罷免成為賴的兩把大刀，一再地揮向非賴人士。大罷免不用多談；司法，針對於多位的縣市長、政治人物、國會議員以及前民眾黨主席，每一項讓民眾最質疑的，不是證據不足，就是完全不對等地嚴格辦理。他表示，司法必需公正，絕對不能成為政治操控的工具。對民眾來講，如果再用司法操控政治，打壓在野黨或遂行一黨一人之私，達到掃除所有非賴人士的作為，鞏固其個人的權位，這是對台灣民主最大的傷害，也是台灣民主絕對不能夠接受。

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