普丁原則上同意停火？　澤倫斯基：想拒絕「但不敢跟川普說」

▲澤倫斯基認為，普丁實際上想要拒絕停火方案。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁13日表示，原則上同意美國主導的俄烏停火30天方案，但仍需與華府討論細節。烏克蘭總統澤倫斯基卻認為，普丁其實想要拒絕，只是不敢和川普直說。

普丁13日談到停火協議時說，「這個想法是對的，而我們也支持它，但我們仍有需要討論的問題。」他說，一場停火應該帶來「持久的和平，並且消除危機根源」，包括設立機制以處理停火的實務問題，仍須與美國夥伴討論，「或許我會跟川普通個電話」。

普丁還宣稱，俄軍已經重奪庫斯克（Kursk）的控制權，因此對於烏克蘭而言，達成30天停火將是一件好事。

▲川普持續努力，希望盡速解決烏俄戰爭。（圖／路透）



本周稍早，烏克蘭與美國會談之後，已經同意30天停火方案。但澤倫斯基如今形容，普丁上述回應是「操縱性的」，儘管「沒有直接說不……但實際上正在準備拒絕」，「普丁當然不敢直接告訴川普總統，他想要繼續這場戰爭，想要殺死烏克蘭人。」他批評，普丁提出這麼多條件，「根本不會有結果」。

BBC指出，在普丁的發言、澤倫斯基的回應之後，雙方立場出現明顯分歧。烏克蘭希望分成2階段進行，首先迅速停火，接著討論長期解決方案。但是，俄羅斯認為不應該分階段，而應該在一項協議之中，解決所有問題。

川普對此表示，他很樂意跟普丁見面，並且希望俄羅斯「做對的事」，同意30天停火方案。他稍早在白宮會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte）時說，「我們一直在跟烏克蘭討論將要保留或喪失的領土，以及最終協議的所有其他要素。最終協議的很多細節，實際上都已經討論過了。」