涉洩俄烏台海機密　美國民兵承認妨害司法公正「自稱愛國者」

▲美國空軍國民兵泰謝拉2023年被逮捕，涉嫌外洩烏克蘭戰爭、台灣防衛能力評估等高度機密文件。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）涉嫌外洩美軍機密文件在2023年落網，流出烏克蘭戰爭、台灣防衛能力評估等機密，引發國際高度關注。泰謝拉13日在軍事法庭上承認妨礙司法公正指控，自稱是「自豪的愛國者」，旨在揭露拜登政府的謊言。

美聯社、CNN等報導，此案是多年來最重大的國安洩密事件，泰謝拉涉嫌透過Discord群組洩露美軍機密文件，在去年因違反間諜法被逮捕，遭判刑15年。在這些外流的高度機密文件之中，有俄烏戰爭的秘密評估，包括烏軍動向資訊、烏軍物資裝備，也披露台灣防衛能力評估，以及英國、埃及、以色列、南韓、日本的內部爭論，還有外敵計畫傷害駐紮海外美軍的情資。

▲泰謝拉對於妨害司法公正的指控表示認罪。（圖／達志影像／美聯社）

23歲的泰謝拉是負責軍事通訊網路的資訊科技專家，平時大部分時間沉浸網路世界，特別是在社群平台Discord。在13日法庭上，他稱外流文件的行為是他個人獨自的行動，揭露拜登政府在烏克蘭戰爭問題誤導美國公眾的真相，「如果我能在這場斂財之戰中救下任何一名美國人、俄羅斯人或是烏克蘭人，那麼我就算受罰也是值得。」

法官同意泰謝拉認罪協商，包括不入獄、開除軍籍。雙方接受認罪協議，撤銷違反命令罪名，泰謝拉對於妨害司法公正的指控表示認罪，且坦承在看到文件外洩相關新聞報導後，曾用錘子破壞手機、電腦硬碟及iPad，還要求朋友刪除在通訊軟體的對話紀錄。泰謝拉13日在法庭上稱，當時擔心執法部門可能會對他與他的朋友展開調查。