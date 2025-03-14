賴清德要恢復軍審　黃國昌批「一片空白」：請把版本拿出來

▲針對賴清德拋出要恢復軍審制度，黃國昌喊話拿出版本。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

為應對中國持續不斷的滲透與侵擾手段，總統賴清德昨召開國安高層會議後，拋出17項因應做法，當中包括恢復軍事審判，引起各界譁然。對此，民眾黨立院團總召黃國昌（14日）說，賴清德拋出要恢復軍審制度是一片空白，沒有討論、沒有草案，且只要質疑民進黨走回頭路的人就被打成中共同路人，「到底要多無能的政府才會繳不出像樣的成績單，藉由一天到晚口號的操弄，要撕裂台灣社會」。

黃國昌說，賴清德宣布打算恢復軍事審判，造成社會一片譁然。當初25萬人送洪仲丘，在凱道上大家的感動相信整個台灣社會都還記得，如果民進黨當初推動廢除軍事審判制度是為了揮別過去威權時代，是為了讓軍人有真正公平審判的系統的話，「請問今天恢復軍審法，要解決的問題是什麼？」

黃國昌特別說明，軍審法不是實體法，不牽涉到任何罪行、法定刑的輕重，是一個程序法，關係的是誰當審判者以及軍法程序到底是什麼。

黃國昌指出，若進一步檢視，賴清德要推動軍審法的內容是否合理，非常驚訝地發現，目前賴清德拋出要恢復軍審制度一片空白。第一，沒有討論、第二，連草案都沒有、第三，軍審法扮演核心關鍵地位的國防部長也不見，「沒有討論、沒有草案、沒有部長，導致目前在台灣社會根本無從針對賴清德要推動的恢復軍審法，到底要解決什麼問題、提出什麼解方？他要提出的解方是不是能回應要解決的問題？大家通通都不知道」。

黃國昌直言，當民進黨要大走回頭路，要去迎接過去顧立雄所說的「絕對不能讓軍法制度復辟」時，外界發現毫無實質內容可以討論。過去短短時間，因為民進黨髮夾彎提出質疑的人，昨天民進黨中央黨部一如大家預期，對恢復軍審制度提出質疑的，就是在跟對岸唱和，中共同路人老招數馬上使出來。

「我們必須要說，非常遺憾，台灣竟然有一個這麼不負責任的執政黨。」黃國昌批評，民進黨政府拋出了口號但完全沒有任何內容，而質疑民進黨走回頭路、質疑過去「絕對不能讓軍法制度復辟」，馬上一夕之間全部被打為中共同路人，「到底要多無能的政府才會繳不出像樣的成績單，藉由一天到晚口號的操弄，要撕裂台灣社會」。

黃國昌呼籲，公共政策回到實質面上理性討論，要理性討論民進黨要推動的軍審法改革，那就請民進黨把版本拿出來。昨天國防部面對記者提問草案在哪裡？根本沒有草案；什麼時候要提出？也沒有時間表，怎麼會有一個執政團隊的施政如此荒腔走板，令人不敢相信。