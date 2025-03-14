賴清德稱中國是「敵對勢力」　傅崐萁：兩岸觀光教育交流也算通敵？

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

賴清德總統13日上午召開國安高層會議，會後發表敞廳談話，將中國大陸定義為「境外敵對勢力」。國民黨立院黨團總召傅崐萁今（14日）表示，「賴總統已經正式引爆這顆核彈」，未來宗教、教育、文化的兩岸交流，是否都是通敵，都要面臨軍審？台灣人民要好好思考，台灣要何去何從？

傅崐萁說，昨天賴總統拋出震撼彈，台灣是否處在準戰爭邊緣？台灣是否要對所有軍公教人員，實施忠誠調查？甚至用戒嚴的方式，把軍公教當作敵人；還有台商的生存權，是否到大陸去就是通敵？所有教育界、文化界的兩岸交流，以及觀光業者要放棄14億人的大陸市場，是否就是通敵？還有這麼多宗教在兩岸交流，是否通敵？

傅崐萁表示，包括軍公教、返鄉祭祖、宗教、教育、文化界，這些人是否都要面臨軍審？賴清德是否要讓兩岸成為戰爭邊緣？台灣人民要好好思考，一任總統不過4年，做好繼續做，做不好就換人。台灣真的要推向戰爭邊緣嗎？賴清德已經正式引爆這顆核彈，台灣要何去何從？

傅崐萁也說，2300萬人是要維持現狀，還是走向烏克蘭？好好思考，思考時間非常有限。一任4年總統是否要讓台灣走向戰爭，好好思考，真的，所有未來交流，是否都是跟敵營通敵？