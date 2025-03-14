賴清德宣布恢復軍審　陳玉珍：讓人覺得孩子從軍很危險

▲陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德13日召開國安高層會議，會後宣布恢復軍事審判，引發各界議論。國民黨立委陳玉珍指出，政府現在一直在國人裡面找敵人，嘴巴說要團結，但是一直做分化的事情，她昨天聽完賴清德談話後，忽然覺得他是不是才是中共滲透的最高領導？現在很多人都不願意從軍了，買那麼多武器沒人操作沒有用，讓國人都覺得小孩子去從軍很危險。

賴清德扭轉過去民進黨反對軍事審判的立場，宣布恢復軍審。陳玉珍受訪時無奈說，「哎，這不過是2013年的事情」，現在許多檯面上民進黨的政治人物都說，軍法是威權、會陷人於罪，再復辟是威權體制的重現，這些都是檯面上的人說過的話，但是賴清德意志力很強，一定要按照他的意志力走，他旁邊那麼多民進黨的立委、甚至現任國防部長，曾經都這麼反對軍法審判，但賴清德還是這樣做，現在民進黨打臉過去的民進黨，打臉的速度非常快。

陳玉珍提到，政府現在一直在國人裡面找敵人，嘴巴說要團結，但是一直做分化的事情，她昨天聽完賴清德談話後，忽然覺得他是不是才是中共滲透的最高領導？現在很多人都不願意從軍了，買那麼多武器沒人操作沒有用，現在還要軍法審判他們，軍事審判很多都是唯一死刑，讓國人都覺得小孩子去從軍很危險。

另外，陳玉珍也說，針對軍公教部分，如果沒有簽切結就是背離國家，然而，能經過高普考的人都是素質極高的人，政府卻懷疑他們有二心，這樣是不是要回到過去，人人自危，你講錯話就被抓走，感覺「小心匪諜」的畫面再現，這次是陸配發生事情，下次會不會是其他外配發生事情，只要你不符合政府的意識形態，你就是要被驅逐出境，那總統是要告訴大家你就是要進入戒嚴狀態嗎？兩岸已經要進入準戰爭狀態了嗎？

