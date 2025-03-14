陸《反分裂法》20周年高規格　宋濤：持續依法強化兩岸同屬一中

▲北京舉行《反國家分裂法》20周年座談會，從右邊開始：劉振立、李鴻忠、王毅、趙樂際 ，石泰峰、王小洪。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今天是大陸人大頒布《反分裂國家法》實施20周年，上午10點在北京人民大會堂東大廳舉辦座談會，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際、中共中央外事辦主任王毅等人出席，規格比五年前還要高。今日由大陸國台辦主任宋濤先發言，他指出，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也絕不能分割。大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也絕不會改變。「我們將持續依法強化兩岸都屬於一個中國，無論台海形勢如何變化，一個中國原則不容置疑，挑戰更不能放棄。」

▲《反國家分裂法》20周年座談會，從右依序：劉振立、李鴻忠、王毅、趙樂際 ，石泰峰、王小洪。（圖／記者任以芳攝）

今日《反分裂國家法》實施20周年於上午10點在東大廳舉行，依序出席順序中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際，中共中央外事辦主任王毅，政協副主席，中央統戰部長石泰峰，人大副委員李鴻忠，公安部長王小洪、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，大陸國台辦主任宋濤、解放軍相關代表、台辦系統人員等出席。這次規格規模相較五年前差不多，多出公安部長出席。

▲《反國家分裂法》20周年座談會由人大副委員長李鴻忠開場主持。（圖／記者任以芳攝）

一開始，李鴻忠主持會議，他指出，今日隆重紀念《反分裂過家法》實施20周年座談會，主要解決台灣問題是實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求，為深入貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述，和新時代黨解決台灣問題的總方略，回顧並展望反分裂國家法在捍衛一個中國原則，打擊遏制「台獨」分裂，開展和平穩定，推進祖國統一進程等等方面的重要作用。

經黨中央批准，中共中央台灣工作辦公室與全國人大常委會法工委舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會，趙樂際委員長將發表講話，這個充分彰顯了以習近平同志為核心的黨中央，堅定促進兩岸關係和平發展，捍衛國家主權和領土完整，推進祖國統一大業，實現強國建設民族復興偉業的堅定意志和使命擔當。

趙樂際壓軸發言，座談會由大陸國台辦宋濤先發言，他指出，針對台灣台獨分裂活動猖獗，十屆全國人大三次會議通過了反分裂國家法，這是一部捍衛國家主權和領土完整，震懾和遏制「台獨」分裂的法律，是一部促進兩岸關係發展，推進祖國統一進程的法律，是一部維護台海地區和平穩定，符合中華民族根本利益的法律，對解決台灣問題，實現祖國完全統一具有重要意義和深遠影響。黨的十八大以來，習近平總書記領航掌舵，統攬全局，指引對台工作扎實邁進，有力引領兩岸關係發展方向，推動祖國統一進程。

▲宋濤背對媒體發言 。（圖／記者任以芳攝）

宋濤指出，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，認真貫徹落實反分裂國家法，在打擊台獨分裂和遏制外部勢力干涉上展現更強能力，在深化兩岸交流合作融合發展上邁出更大步伐，為推進祖國統一進程積蓄更大動能。

宋濤說，在反分裂國家法實施20週年之際，以習近平總書記關於對台工作的重要論述為根本遵循，我就貫徹落實這種重要的法律談幾點認識和體會。

宋濤指出，第一，要在一個中國原則基礎上推進祖國統一大業。去年4月，習近平總書記圍繞把握兩岸關係大局，共創祖國統一和民族復興美好未來發表重要講話，為兩岸關係發展台海和平穩定指明了前進方向。兩岸不屬於一個中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，憲法和反分裂國家法奠定了台灣是中國的一部分的堅實法律基礎。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也絕不能分割。大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也絕不會改變。

宋濤表示，「九二共識」的核心要義是一個中國原則，我們願意在一個中國原則和九二共識基礎上，同台灣社會各界共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。我們將持續依法強化兩岸屬一個中國，無論台海形勢如何變化，一個中國原則不容置疑，挑戰更不能放棄。

第二，要堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，台獨分裂與台海和平水火不容，是祖國統一的最大障礙。反分裂國家法旗幟鮮明反對和遏制台獨分裂。強調解決台灣問題是中國內政，不容任何外國勢力干涉，清晰劃出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線。一段時間以來，民進黨當局倚外謀獨，嚴重破壞台海和平穩定。

▲《反分裂國家法》實施15周年座談會。 （圖／記者任以芳攝）

相較5年前，北京舉行《反分裂國家法》實施15周年座談會，邀請媒體範圍僅有港澳台陸，採訪規則沒有很嚴格，並且全程開放。大陸方面出席時任中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書，時任中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨，時任中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮，時任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，時任中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權。

當發言有中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室主任劉結一、全國人大常委會法工委主任沈春耀、中央軍委聯合參謀部參謀長李作成、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝。其他與會人員有中央和國家機關有關部門，全國人大、全國政協，最高人民法院、最高人民檢察院，中央軍委有關部門及北京市有關負責人員等參加座談會。

當年栗戰書、李作成等人先後發表講話，主要回顧《反分裂國家法》實施15周年以來成果，並且聚焦圍繞如何打擊台獨勢力，鞏固台海和平穩定，以及實現推進國家統一進程。

李作成當時說，「有文事者，必有武備，解決台灣問題必須用兩手，兩種方式都不能排除，我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，就是要穩控台海局勢，防止兩岸關係偏離和平發展軌道。」強調不得已時才發動的「武統論」，引起台灣方面高度關注

5年後，北京如預期舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會，邀請媒體人數比5年前增多，除了港澳台陸，增加外媒俄羅斯《俄新社》、《新加坡聯合早報》。所有採訪記者也被要求在指定時間集合，統一乘坐大巴進入會場。其中，俄羅斯駐華記者是昨天臨時被通知參加今日本場活動。

這次出席人員多出公安部部長，中央軍委副主席未出席，改由中央軍委聯合參謀部參謀長列席。另外，中共中央和國家機關有關部門、有關人民團體，解放軍有關單位和組織部隊等也首次出席。

值得一提的是，今日舉行《反分裂國家法》實施20周年地點，位於北京人民大會堂二樓東大廳，去年「馬習二會」也是在此舉行。