　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸《反分裂法》20周年高規格　宋濤：持續依法強化兩岸同屬一中

▲▼《反國家分裂法》20周年座談會，從右邊開始：劉振立、李鴻忠、外交部王毅、人大委員長趙樂際 ，統戰部部長石泰峰、公安部部長王小洪。（圖／記者任以芳攝）

▲北京舉行《反國家分裂法》20周年座談會，從右邊開始：劉振立、李鴻忠、王毅、趙樂際 ，石泰峰、王小洪。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今天是大陸人大頒布《反分裂國家法》實施20周年，上午10點在北京人民大會堂東大廳舉辦座談會，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際、中共中央外事辦主任王毅等人出席，規格比五年前還要高。今日由大陸國台辦主任宋濤先發言，他指出，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也絕不能分割。大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也絕不會改變。「我們將持續依法強化兩岸都屬於一個中國，無論台海形勢如何變化，一個中國原則不容置疑，挑戰更不能放棄。」

▲▼《反國家分裂法》20周年座談會，從右邊開始：劉振立、李鴻忠、外交部王毅、人大委員長趙樂際 ，統戰部部長石泰峰、公安部部長王小洪。（圖／記者任以芳攝）

▲《反國家分裂法》20周年座談會，從右依序：劉振立、李鴻忠、王毅、趙樂際 ，石泰峰、王小洪。（圖／記者任以芳攝）

今日《反分裂國家法》實施20周年於上午10點在東大廳舉行，依序出席順序中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際，中共中央外事辦主任王毅，政協副主席，中央統戰部長石泰峰，人大副委員李鴻忠，公安部長王小洪、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，大陸國台辦主任宋濤、解放軍相關代表、台辦系統人員等出席。這次規格規模相較五年前差不多，多出公安部長出席。

▲▼《反國家分裂法》20周年座談會，李鴻忠。（圖／記者任以芳攝）

▲《反國家分裂法》20周年座談會由人大副委員長李鴻忠開場主持。（圖／記者任以芳攝）

一開始，李鴻忠主持會議，他指出，今日隆重紀念《反分裂過家法》實施20周年座談會，主要解決台灣問題是實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求，為深入貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述，和新時代黨解決台灣問題的總方略，回顧並展望反分裂國家法在捍衛一個中國原則，打擊遏制「台獨」分裂，開展和平穩定，推進祖國統一進程等等方面的重要作用。

經黨中央批准，中共中央台灣工作辦公室與全國人大常委會法工委舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會，趙樂際委員長將發表講話，這個充分彰顯了以習近平同志為核心的黨中央，堅定促進兩岸關係和平發展，捍衛國家主權和領土完整，推進祖國統一大業，實現強國建設民族復興偉業的堅定意志和使命擔當。

趙樂際壓軸發言，座談會由大陸國台辦宋濤先發言，他指出，針對台灣台獨分裂活動猖獗，十屆全國人大三次會議通過了反分裂國家法，這是一部捍衛國家主權和領土完整，震懾和遏制「台獨」分裂的法律，是一部促進兩岸關係發展，推進祖國統一進程的法律，是一部維護台海地區和平穩定，符合中華民族根本利益的法律，對解決台灣問題，實現祖國完全統一具有重要意義和深遠影響。黨的十八大以來，習近平總書記領航掌舵，統攬全局，指引對台工作扎實邁進，有力引領兩岸關係發展方向，推動祖國統一進程。

▲▼ 北京、反分裂國家法20周年、趙樂際、王毅 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋濤背對媒體發言 。（圖／記者任以芳攝）

宋濤指出，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，認真貫徹落實反分裂國家法，在打擊台獨分裂和遏制外部勢力干涉上展現更強能力，在深化兩岸交流合作融合發展上邁出更大步伐，為推進祖國統一進程積蓄更大動能。

宋濤說，在反分裂國家法實施20週年之際，以習近平總書記關於對台工作的重要論述為根本遵循，我就貫徹落實這種重要的法律談幾點認識和體會。

宋濤指出，第一，要在一個中國原則基礎上推進祖國統一大業。去年4月，習近平總書記圍繞把握兩岸關係大局，共創祖國統一和民族復興美好未來發表重要講話，為兩岸關係發展台海和平穩定指明了前進方向。兩岸不屬於一個中國的歷史經緯清晰，法理事實清楚，憲法和反分裂國家法奠定了台灣是中國的一部分的堅實法律基礎。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也絕不能分割。大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也絕不會改變。

宋濤表示，「九二共識」的核心要義是一個中國原則，我們願意在一個中國原則和九二共識基礎上，同台灣社會各界共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。我們將持續依法強化兩岸屬一個中國，無論台海形勢如何變化，一個中國原則不容置疑，挑戰更不能放棄。

第二，要堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，台獨分裂與台海和平水火不容，是祖國統一的最大障礙。反分裂國家法旗幟鮮明反對和遏制台獨分裂。強調解決台灣問題是中國內政，不容任何外國勢力干涉，清晰劃出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線。一段時間以來，民進黨當局倚外謀獨，嚴重破壞台海和平穩定。

▲▼反分裂國家法15周年,栗戰書李作成沈春耀張智鈞劉結一 。（圖／中國台灣網提供、記者任以芳攝）

▲《反分裂國家法》實施15周年座談會。 （圖／記者任以芳攝）

相較5年前，北京舉行《反分裂國家法》實施15周年座談會，邀請媒體範圍僅有港澳台陸，採訪規則沒有很嚴格，並且全程開放。大陸方面出席時任中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書，時任中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨，時任中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮，時任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，時任中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權。

當發言有中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室主任劉結一、全國人大常委會法工委主任沈春耀、中央軍委聯合參謀部參謀長李作成、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝。其他與會人員有中央和國家機關有關部門，全國人大、全國政協，最高人民法院、最高人民檢察院，中央軍委有關部門及北京市有關負責人員等參加座談會。

當年栗戰書、李作成等人先後發表講話，主要回顧《反分裂國家法》實施15周年以來成果，並且聚焦圍繞如何打擊台獨勢力，鞏固台海和平穩定，以及實現推進國家統一進程。

李作成當時說，「有文事者，必有武備，解決台灣問題必須用兩手，兩種方式都不能排除，我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，就是要穩控台海局勢，防止兩岸關係偏離和平發展軌道。」強調不得已時才發動的「武統論」，引起台灣方面高度關注

5年後，北京如預期舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會，邀請媒體人數比5年前增多，除了港澳台陸，增加外媒俄羅斯《俄新社》、《新加坡聯合早報》。所有採訪記者也被要求在指定時間集合，統一乘坐大巴進入會場。其中，俄羅斯駐華記者是昨天臨時被通知參加今日本場活動。

這次出席人員多出公安部部長，中央軍委副主席未出席，改由中央軍委聯合參謀部參謀長列席。另外，中共中央和國家機關有關部門、有關人民團體，解放軍有關單位和組織部隊等也首次出席。

值得一提的是，今日舉行《反分裂國家法》實施20周年地點，位於北京人民大會堂二樓東大廳，去年「馬習二會」也是在此舉行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北檢南下花蓮！搜索「戰天下」　已展開3波行動
重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸
普丁原則上同意停火？　澤倫斯基：想拒絕「但不敢跟川普說」
分手超窮驚見「家寧專櫃1物品」　Andy真實反應曝！萬人爆心
Andy收到多少抖內？他一算驚呆：台人團結真的猛
快訊／傳傅崐萁住家遭搜索！　傅辦：無事，早上專心看質詢
快訊／傅崐萁花蓮住家遭北檢搜索
金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝
家寧哥雞肉店現況曝！　招牌不見了
「金賽綸阿姨只是媽媽友人」　公司認照片是真的：金秀賢反覆遭傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「鋼琴才女」遭美籍夫槍殺　生前曾反映遭家暴

司機未減速！24歲舞蹈老師遭校車「輾斃」　學生嘆：很喜歡她

《反分裂法》有效遏制台獨　趙樂際：解決台灣問題是矢志不渝歷史任務

用AI撰文「周杰倫、黃曉明豪賭輸光46億」　造謠男落網

騰訊傳採購數十億元輝達H20晶片　為應對接入DeepSeek需求

陸《反分裂法》20周年高規格　宋濤：持續依法強化兩岸同屬一中

陸百家醫院跨20餘省接入DeepSeek　AI問診初步實現輕重症分流

陸國安部：反分裂法「利劍高懸」　台獨不敢逾越

20年！陸評價《反分裂法》發揮作用　第8條是「激進台獨」紅底線　

《反分裂國家法》20周年　大陸推動「反獨」國際化與法律戰

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

陸「鋼琴才女」遭美籍夫槍殺　生前曾反映遭家暴

司機未減速！24歲舞蹈老師遭校車「輾斃」　學生嘆：很喜歡她

《反分裂法》有效遏制台獨　趙樂際：解決台灣問題是矢志不渝歷史任務

用AI撰文「周杰倫、黃曉明豪賭輸光46億」　造謠男落網

騰訊傳採購數十億元輝達H20晶片　為應對接入DeepSeek需求

陸《反分裂法》20周年高規格　宋濤：持續依法強化兩岸同屬一中

陸百家醫院跨20餘省接入DeepSeek　AI問診初步實現輕重症分流

陸國安部：反分裂法「利劍高懸」　台獨不敢逾越

20年！陸評價《反分裂法》發揮作用　第8條是「激進台獨」紅底線　

《反分裂國家法》20周年　大陸推動「反獨」國際化與法律戰

柳演錫零負評形象毀了！遭爆逃稅70億　公司急出面：整理立場中⋯

評賴清德恢復軍審「睿智且正確」　游盈隆：當年倉促修法矯枉過正

赴陸要落實登錄制度　觀光署：國人自由行前先上傳資料

沉浸式農遊！花蓮瑞穗2條路線搭配食農夜空體驗　即日起報名

快訊／查修容小物！北檢證實搜索「戰天下」　已展開3波行動

日相石破茂認了！自費發每人「10萬日圓禮券」　稱不違法拒絕辭職

胸部比頭大！29歲澳洲女患罕見「巨乳症」　想縮胸遭醫拒絕

普丁原則上同意停火？　澤倫斯基：想拒絕「但不敢跟川普說」

重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸乾了

流浪狗街上咬嬰兒斷頭　「1個半月連3起」畫面瘋傳！印度警調查

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

大陸熱門新聞

通緝犯林金城「台灣身分被註銷」

雙胞胎媽媽「卸貨4個月」又中雙胞胎　傻眼自嘲

國台辦：台獨膽敢突破紅線不得不採取斷然措施

陸委會：不限制陸配宣揚統一　但「武統」絕不允許

核物理能源專家劉暢離美返陸 回母校北京大學任職

陸反分裂法活動今登場！賴清德昨先強硬表態

滿20年！陸《反分裂法》第8條是「台獨」最終紅線　

陸《反分裂法》20周年高規格　宋濤：持續依法強化兩岸同屬一中

QS學科排名陸大學「全球第三」　只輸英美

只是去代課！24歲舞蹈老師遭校車輾斃

「周杰倫豪賭輸46億」造謠男落網

陸多家企業「強制準時下班」　員工嚇傻

始祖鳥吊牌炒到1300元！　二手衣商家拿來「假裝新品」

《反分裂國家法》20周年　大陸推動「反獨」國際化與法律戰

更多熱門

相關新聞

趙樂際：解決台灣問題是矢志不渝歷史任務

趙樂際：解決台灣問題是矢志不渝歷史任務

今（14）日是大陸人大頒布《反分裂國家法》實施20周年，上午10點在北京人民大會堂東大廳舉辦座談會，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際稍早發表重要談話，他指出《反分裂國家法》維護台海和平穩定，推動兩岸關係發展，促進祖國統一，保障中華民族根本利益，具有重大的現實作用和深遠的歷史影響。解決「台灣問題」，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，依法保護台灣同胞的權利和利益，堅決反對台獨分裂行徑。

轟賴清德疑軍人忠誠才恢復軍審　朱立倫：應為污名化國軍道歉

轟賴清德疑軍人忠誠才恢復軍審　朱立倫：應為污名化國軍道歉

賴清德「中國是境外敵對勢力」　林濁水挺：調整為穩健的戰略清晰

賴清德「中國是境外敵對勢力」　林濁水挺：調整為穩健的戰略清晰

賴清德要恢復軍審　黃國昌批「一片空白」：請把版本拿出來

賴清德要恢復軍審　黃國昌批「一片空白」：請把版本拿出來

賴清德稱中國是「敵對勢力」　傅崐萁：兩岸觀光教育交流也算通敵？

賴清德稱中國是「敵對勢力」　傅崐萁：兩岸觀光教育交流也算通敵？

關鍵字：

2025反分裂國家法大陸賴清德台獨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

曾國城道歉了

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

家寧「神隱1天出手了」！

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

快訊／徐乃麟道歉！「未用同理心看待我深感抱歉」

家寧哥哥雞肉店傳頂讓　網友見1事更氣

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面