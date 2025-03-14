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逢綠必反？遭翻出提案修《軍審法》　翁曉玲：我的想法與賴清德不同

▲中國國民黨立委翁曉玲。（資料照／記者李毓康攝）

▲中國國民黨立委翁曉玲。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨（13日）宣布擬恢復軍審，在野陣營接連抨擊，此舉根本形同戒嚴，然而，民進黨立委王定宇翻出，國民黨立委翁曉玲等人，不久前曾提案，軍人全面適用《軍審法》，讓他質疑國民黨根本是逢綠必反。對此，翁曉玲回應，自己與賴清德的想法不同，她的提案，是要避免發生戰時軍人犯罪，竟仍依一般的刑事訴訟法去追訴，並交由普通法院審理之不合理情形。

翁曉玲提到，賴清德昨天在國安高層會議提出17項反滲透因應策略，再打「抗中保台」牌，選擇在大罷免進入二階的時刻，威嚇台灣人民不得與大陸交流往來的措施，同時，預告將全面清查台灣人民的忠誠度，以及恢復軍事審判制度等。

翁曉玲認為，這些舉措就是「準戒嚴」的態勢，讓她不禁懷疑，台灣是不是將進入「動員戡亂時期」，賴清德企圖假借在內部抓匪諜之名，遂行整肅異己之實，並且啟動軍事審判，好排除擾亂綠色政權的障礙。

此外，翁曉玲點出，有媒體報導她有提案修《軍審法》，誤認她是支持恢復軍事審判，實有所誤會。翁曉玲說明，她提案的目的，是要解決現行《軍審法》第34條規定不當，而出現審判體系錯亂的情形。

翁曉玲進一步說明，提案的修法內容，是要避免發生戰時軍人犯罪，竟仍依一般刑事訴訟法去追訴，並交由普通法院審理之不合理情形，亦即當戰時有現役軍人涉犯違反軍刑法之重罪，同時又涉犯普通刑法之輕罪時，應依軍事審判程序審理，而非交由一般法院依普通訴訟程序審理，方為合理與符合特別法優先原則。

翁曉玲表示，在2013年洪仲丘事件發生後，《軍審法》修法爆衝，廢除了行之多年的現役軍人不分戰時和承平時期一律依《軍審法》進行追訴和審判的制度，從而修改成為目前現役軍人，非於戰時犯罪者，依刑事訴訟法追訴、處罰，交由普通法院審理。

「自軍事審判制度凍結，軍事法院停擺後，軍法官考試十多年來未曾舉辦，軍法官員額，因退役、離職等原因大幅銳減，目前大約還有百位左右。而現職軍法官，因無適當職缺可維持軍法專業發展，多已轉任一般國防行政職位，導致軍法人才快速流失。」

翁曉玲擔憂，萬一戰爭發生，必須啟動軍事法庭進行軍事審判時，恐將發生找不到軍法官來進行追訴審判的窘境，為此，她曾質詢國防部和考試院，要求應儘速恢復軍法官考試，招募足夠軍法官。

翁曉玲直指，正所謂「養兵千日用在一時」，就算目前軍事法院停擺，也不能中斷軍法人才培育。翁曉玲也建議，在目前軍事審判制度凍結的情形下，其實可在一般法院設置軍事專業法庭，或是引進軍法官參審制度，來協助普通法院法官審理軍人案件，此一方面可減輕普通法院法官的負擔，另一方面亦可提升軍事案件的審判品質和在維護軍紀。

最後，翁曉玲強調，由此可知，她對恢復軍事審判的想像，實與賴清德明顯不同，她在乎的是軍法人才培育，而賴清德腦裡想的是利用軍事審判成為他打擊異己的工具。

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