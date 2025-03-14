突傳訊息感謝母親養育之恩　屏東婦機警報案尋回愛子

▲里港警分局大平派出所副所長蔡顏名、警員黃雍程 找到黃男。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東黃姓男子因債務問題情緒低落，駕車外出，傳訊息感謝母親養育之恩，母親擔心他安危，向里港警分局員警，警方根據手機定位找到位置，在附尋找半小時，找到躺在河堤上休息的他，經勸導後由家人帶回，家屬非常感激警方積極協助。

里港警分局於日前接獲一名焦急母親報案，指其子近日因債務問題情緒低落，傳訊息感謝母親養育之恩後即失聯，她擔心其安危，請求警方協尋。

大平派出所所長孫得恩說明，副所長蔡顏名、警員黃雍程獲報，根據手機定位鎖定可能去處，發現出現在屏東縣里港鄉福興路段，經擴大搜尋，約半小時後在里港鄉福興路段河堤上發現他的車輛，其獨自一人躺臥於河堤座椅休息。

經蔡、黃二員暖言開導並安撫情緒，他同意隨警方返所完成撤銷程序，並通知家屬將其接回家中照顧，家屬對警方積極作為深表感謝。

里港分局長温基興表示，蔡、黃二員緊急協尋失蹤人口避免憾事發生，表現殊值嘉許。並呼籲，若身邊的人或自己本身有情緒困擾等問題時，可撥打1925衛生福利部24小時服務安心專線，將由專人接聽並提供適切的諮詢或轉介服務。如有需警方協助事項，亦可撥打110報案專線，本分局員警必定會全力提供協助。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995