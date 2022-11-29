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男深夜衝路上任意攔車　警方哄「你是VIP」安撫送回家

記者高堂堯／南投報導

一名疑有情緒困擾的老翁，日前深夜獨自離家、跑到馬路上任意揮舞手中的罐裝水攔車、險象環生，也嚇壞許多用路人；警方獲報後趕抵現場，費了一番功夫才安撫住老翁、確認身分和住址後，將老翁安全送回家，化解一場虛驚。

▲警方誤以為老翁手上拿著酒瓶，舉棍喝斥他放下。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方誤以為老翁手上拿著酒瓶，舉棍喝斥他放下。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，永清派出所警員傅永宏於11月17日夜間擔服巡邏勤務，民眾到派出所報案，稱南投市光明路上有一白髮蒼蒼的老翁，在馬路中間任意攔車、造成往來用路人危險，員警接獲報案後迅速到場。

▲疑有情緒困擾的老翁深夜在路中任意攔車，中興警方耐心安撫助返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲疑有情緒困擾的老翁深夜在路中任意攔車，中興警方耐心安撫助返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

到場員警遠遠看見該名老翁獨自在車道上徘徊、手中還拿著2支「酒瓶」，精神狀況不穩定，於是先舉起警棍喝斥：「酒瓶放下喔！」但老翁不從，所幸警方近看才發現原來他拿的只是罐裝水，先將老翁引導至路邊安全處、詢問其身分，但老翁仍不願配合，經聯繫當地里長，才知道67歲老翁就住在南投市。

▲疑有情緒困擾的老翁深夜在路中任意攔車，中興警方耐心安撫助返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警因擔心老翁精神狀況不穩定，且其在路上有危險，遂與趕來支援警力中興所巡佐賴水瞬、警員陳弘霖勸導、安撫其情緒，並表示要以巡邏車送他回家，原本老翁不願上車，員警笑稱：「是讓你做VIP啦！」老翁這才一邊碎碎念一邊上車，最後安抵家門休息。

警方於老翁返家後進一步詢問鄰居，得知該老翁獨居，經聯繫其兒返家照顧，老翁的兒子對於警方親自護送父親返家之舉也深表感謝。

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