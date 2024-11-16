被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來！

記者楊永盛、郭玗潔／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉18歲秋姓少女疑似被人蛇集團騙到緬甸，傳訊向母親求救討50萬美金將她「買回去」，而後少女於11月8日傳完「這幾天我會打電話回家」、「你們不要放棄救我」後，便失去音訊，家屬心急報警。秋母哽咽表示，事發後她睡不好也吃不好，很擔心女兒安危，「如果園區的老闆看到，求他們把小孩放回來」。

▲苗栗縣泰安鄉有名18歲少女疑似被人蛇集團騙到緬甸，目前失聯中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

據了解，少女在10月25日收到王姓男同學的訊息，王男傳了幾張金塊照片，請少女去泰國把黃金背回來，聲稱隔天少女回台灣就能領到60萬酬勞，少女信以為真，對家屬表示她要去泰國，並在凌晨自行離家，以對方購買的機票出國。

少女在26日傳送海關照片給家屬說「我已經到了泰國」，之後就失聯，手機也被沒收，經家屬尋找手機定位，發現位置竟在緬甸的克倫邦，認為少女遭到人蛇集團誘拐，當天就向警局報案，警方查證後確定少女已經出境，轉交外交部協尋。

隔了一個禮拜，少女再度以工作機傳訊給家屬說「現在唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」，期間也曾傳訊給朋友表示「新泰昌 交克園區」、「L210」、「勝天集團」、「3.30-5.50睡覺 6.50上班 3點休息」，又說「傳一個刪一個」、「我沒回就不要傳」、「他們會看」等語，顯示少女可能遭受監控。

直到11月8日，少女在凌晨2點53分傳訊給家屬說「我中風了」，早上7點48分又說「這幾天我會打電話回家」、「但你們不要放棄救我」，之後就再也沒有消息。

秋母心急表示，事發至今她沒辦法睡好也吃不好，不僅擔心女兒的身體健康，也擔心園區發現女兒以工作機和外界聯繫，女兒會有危險，只希望能尋求各方立委、媒體、各界的幫忙，「如果園區的老闆看到，請他們讓小孩子聯繫家人，求他們把小孩放回來」。

而少女的IG還停留在出國前2天的貼文，她發了張站在提款機前的照片表示「好好上班 好好賺錢 好好吃飯 好好睡覺」，不料在出國打拼賺錢後，卻疑似遭人蛇集團控制，遲遲回不了家。