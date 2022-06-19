男報警稱想不開...竟將巡邏車撞進水溝！蛇行撞電桿引擎冒白煙

記者高堂堯／南投報導

疑有情緒困擾且未按時服藥控制病情的吳姓男子，18日清晨撥打110報案電話，向警方表示自己情緒低落、想不開；警方到場處理時，男子卻開車衝撞巡邏車、甚至將警車推擠側翻進路邊排水溝後逃逸，並沿途衝撞路旁車輛，所幸經支援警力破窗後將吳男逮捕，未造成更大的傷害。

▲男子報警求助，員警趕往救援卻遭開車衝撞，警車翻落路邊水溝。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局調查，53歲的吳男於18日清晨6點多，獨自1人駕車至南投市千秋里田間小路後，撥打110報案電話，自稱有躁鬱症傾向，因近日未服用藥物而想不開；南投派出所警員柯亭君、李仁華獲報後立即前往處理，並在名間鄉新丹巷發現吳男所駕駛車輛逆向停在路邊後，準備前往協助。

▲▼有情緒困擾的男子開車衝撞推擠警車。（圖／記者高堂堯翻攝）

未料警方尚未下車時，吳男竟突然發動車輛以車頭正面撞擊警車，2名員警見狀立即下車，喝令其停車並呼叫支援，吳男仍繼續催油門擠壓警車，導致警車側翻進路旁水溝，甚至意圖繼續衝撞員警後逃逸；前往支援的警員曾柏瑋、賴元慶到場發現吳男車輛後，緊追在後並喝令停車，但吳男仍沿途以蛇行方式行駛，波及路旁停放的2車，在千秋路217巷口撞上電線桿後才停下。

▲遭開車衝撞險翻覆的警車車身受損嚴重。（圖／記者高堂堯翻攝）

現場警員隨即下車以警棍擊破吳男車輛2側車窗，吳男拒不配合，還持續前衝後撞、引擎都冒出白煙，最後仍被警方控制並逮捕，過程中造成員警李仁華手指扭傷及曾柏瑋右手無名指及小指撕裂傷，所幸無大礙。

警方指出，吳男並無飲酒情形、有身心科就醫紀錄，其家屬經通知後向警方透露，他半個月前才從草屯療養院出院，不過訊後仍依妨害公務、公共危險、毀損及傷害等罪嫌偵辦，並持續釐清為何衝撞員警車輛、是否確有精神方面疾病等案情；另警用車輛及路旁遭波及民眾車輛損壞後續賠償事宜，將依法定程序辦理求償。